На Украине переименовали суда в честь новых российских городов

«Украинское Дунайское пароходство» переименовало 23 суда в честь городов РФ

19 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Новые суда на Украине теперь называются «Мариуполь», «Севастополь» и «Геническ» Фото: Государственная пограничная служба Украины/сайт dpsu.gov.ua Судоходная компания «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) переименовали несколько судов в честь новых российских городов, которые вошли в состав страны в рамках референдумов. В частности, судна получили такие названия как «Мариуполь» и «Севастополь», «Геническ». «„Мариуполь“, „Геническ“, „Севастополь“. „Украинское Дунайское пароходство“ сменило название 23 судов. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов», — написал генеральный директор украинской компании УДП Дмитрий Москаленко в соцсетях. Осенью 2022 года ряд регионов вошли в состав России в рамках референдумов. Частью РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Харьковская области. В 2014 же году в состав РФ вошел и полуостров Крым.

Судоходная компания «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) переименовали несколько судов в честь новых российских городов, которые вошли в состав страны в рамках референдумов. В частности, судна получили такие названия как «Мариуполь» и «Севастополь», «Геническ». «„Мариуполь“, „Геническ“, „Севастополь“. „Украинское Дунайское пароходство“ сменило название 23 судов. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов», — написал генеральный директор украинской компании УДП Дмитрий Москаленко в соцсетях. Осенью 2022 года ряд регионов вошли в состав России в рамках референдумов. Частью РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Харьковская области. В 2014 же году в состав РФ вошел и полуостров Крым.