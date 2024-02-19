На Украине переименовали суда в честь новых российских городов

Судоходная компания «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) переименовали несколько судов в честь новых российских городов, которые вошли в состав страны в рамках референдумов. В частности, судна получили такие названия как «Мариуполь» и «Севастополь», «Геническ».
«„Мариуполь“, „Геническ“, „Севастополь“. „Украинское Дунайское пароходство“ сменило название 23 судов. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов», — написал генеральный директор украинской компании УДП Дмитрий Москаленко в соцсетях.
Осенью 2022 года ряд регионов вошли в состав России в рамках референдумов. Частью РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Харьковская области. В 2014 же году в состав РФ вошел и полуостров Крым.
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