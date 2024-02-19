В екатеринбургском ТЦ произошла массовая драка с участием девушки

19 февраля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Конфликт начался в ТЦ «Мегаполис» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в ТЦ «Мегаполис» произошла массовая драка. Там из-за пролитого напитка мужчина набросился на девушку, за которую позже вступился ее молодой человек. Об этом сообщили очевидцы. «В торговом центре „Мегаполис“ произошла массовая драка. По словам очевидцев, одна из посетительниц случайно пролила напиток на мужчину, который ехал с ней по соседству на эскалаторе, а тот накинулся на нее с кулаками», — пишет E1.RU. В тексте отмечается, что за девушку вступился ее молодой человек. Конфликт продолжился снаружи ТЦ. Там парня, вступившегося за девушку, избили несколько мужчин. По словам очевидцев, Росгвардию вызвали прохожие, в то время как охранник стоял и смотрел. Парень и девушка госпитализированы, говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Там рассказали, что полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В Екатеринбурге в ТЦ «Мегаполис» произошла массовая драка. Там из-за пролитого напитка мужчина набросился на девушку, за которую позже вступился ее молодой человек. Об этом сообщили очевидцы. «В торговом центре „Мегаполис“ произошла массовая драка. По словам очевидцев, одна из посетительниц случайно пролила напиток на мужчину, который ехал с ней по соседству на эскалаторе, а тот накинулся на нее с кулаками», — пишет E1.RU. В тексте отмечается, что за девушку вступился ее молодой человек. Конфликт продолжился снаружи ТЦ. Там парня, вступившегося за девушку, избили несколько мужчин. По словам очевидцев, Росгвардию вызвали прохожие, в то время как охранник стоял и смотрел. Парень и девушка госпитализированы, говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Там рассказали, что полиция устанавливает обстоятельства происшествия.