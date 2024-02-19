Губернатор ХМАО поздравила сургутян с днем основания города

С днем основания Сургута поздравила его жителей губернатор ХМАО Наталья Комарова. Об этом в соцсети сообщил мэр города Андрей Филатов.
«Получил поздравление от губернатора Югры Натальи Комаровой с днем основания Сургута. Передаю вам, дорогие земляки, добрые пожелания от Главы региона», — сообщил Филатов в своем telegram-канале.
Он отметил, что в нынешнее время в основе развития лежит человеческий потенциал, креативные технологии и научные прорывы. Все это рождает новый образ города. Филатов пожелал землякам продолжить созидать и создавать «уникальные страницы в истории Сургута».
В 2024 году Сургуту исполняется 430 лет. День города, как общегородское мероприятие, традиционно отмечается 12 июня, но фактический день рождения — 19 февраля. Эта дата обозначена в наказе Великого князя и царя Всея Руси Федора Иоанновича днем основания Сургута.
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