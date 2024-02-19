19 февраля 2024

Губернатор ХМАО поздравила сургутян с днем основания города

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, комарова наталья
Комарова поздравила жителей Сургута с днем основания города Фото:

С днем основания Сургута поздравила его жителей губернатор ХМАО Наталья Комарова. Об этом в соцсети сообщил мэр города Андрей Филатов.

«Получил поздравление от губернатора Югры Натальи Комаровой с днем основания Сургута. Передаю вам, дорогие земляки, добрые пожелания от Главы региона», — сообщил Филатов в своем telegram-канале.

Он отметил, что в нынешнее время в основе развития лежит человеческий потенциал, креативные технологии и научные прорывы. Все это рождает новый образ города. Филатов пожелал землякам продолжить созидать и создавать «уникальные страницы в истории Сургута».

В 2024 году Сургуту исполняется 430 лет. День города, как общегородское мероприятие, традиционно отмечается 12 июня, но фактический день рождения — 19 февраля. Эта дата обозначена в наказе Великого князя и царя Всея Руси Федора Иоанновича днем основания Сургута.

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С днем основания Сургута поздравила его жителей губернатор ХМАО Наталья Комарова. Об этом в соцсети сообщил мэр города Андрей Филатов. «Получил поздравление от губернатора Югры Натальи Комаровой с днем основания Сургута. Передаю вам, дорогие земляки, добрые пожелания от Главы региона», — сообщил Филатов в своем telegram-канале. Он отметил, что в нынешнее время в основе развития лежит человеческий потенциал, креативные технологии и научные прорывы. Все это рождает новый образ города. Филатов пожелал землякам продолжить созидать и создавать «уникальные страницы в истории Сургута». В 2024 году Сургуту исполняется 430 лет. День города, как общегородское мероприятие, традиционно отмечается 12 июня, но фактический день рождения — 19 февраля. Эта дата обозначена в наказе Великого князя и царя Всея Руси Федора Иоанновича днем основания Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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