У автомобиля сработали подушки безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми сломал автомобиль, наехав на железную балку, торчащую из дорожного полотна Красавинского моста. Об этом он рассказал в группе «Пермяки (Подслушано Пермь)» в соцсети «ВКонтакте».

«Я ехал по Красавинскому мосту, когда ехавшая передо мной машина резко перестроилась влево, и я увидел железную балку, торчащую из дорожного полотна. У меня не было возможности перестроиться из-за фур в средней полосе, так как я мог спровоцировать серьезное ДТП», — написал мужчина. Он рассказал, что автомобиль сильно ударился дном о торчащую балку, из-за чего отказал руль и сработали подушки безопасности.

По словам водителя, на дороге отсутствовали знаки «Дорожные работы», а форсунки, распыляющие реагенты, не работают. Мужчина растянул на поврежденном участке ленту, чтобы обезопасить других автомобилистов.