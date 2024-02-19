19 февраля 2024

Пермяк влетел в железную балку на Красавинском мосту и сломал автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, зима, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, аварийный знак
У автомобиля сработали подушки безопасности Фото:

Житель Перми сломал автомобиль, наехав на железную балку, торчащую из дорожного полотна Красавинского моста. Об этом он рассказал в группе «Пермяки (Подслушано Пермь)» в соцсети «ВКонтакте».

«Я ехал по Красавинскому мосту, когда ехавшая передо мной машина резко перестроилась влево, и я увидел железную балку, торчащую из дорожного полотна. У меня не было возможности перестроиться из-за фур в средней полосе, так как я мог спровоцировать серьезное ДТП», — написал мужчина. Он рассказал, что автомобиль сильно ударился дном о торчащую балку, из-за чего отказал руль и сработали подушки безопасности.

По словам водителя, на дороге отсутствовали знаки «Дорожные работы», а форсунки, распыляющие реагенты, не работают. Мужчина растянул на поврежденном участке ленту, чтобы обезопасить других автомобилистов.

Водитель растянул ленту на участке моста, где сломал свой автомобиль
Водитель растянул ленту на участке моста, где сломал свой автомобиль

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми сломал автомобиль, наехав на железную балку, торчащую из дорожного полотна Красавинского моста. Об этом он рассказал в группе «Пермяки (Подслушано Пермь)» в соцсети «ВКонтакте». «Я ехал по Красавинскому мосту, когда ехавшая передо мной машина резко перестроилась влево, и я увидел железную балку, торчащую из дорожного полотна. У меня не было возможности перестроиться из-за фур в средней полосе, так как я мог спровоцировать серьезное ДТП», — написал мужчина. Он рассказал, что автомобиль сильно ударился дном о торчащую балку, из-за чего отказал руль и сработали подушки безопасности. По словам водителя, на дороге отсутствовали знаки «Дорожные работы», а форсунки, распыляющие реагенты, не работают. Мужчина растянул на поврежденном участке ленту, чтобы обезопасить других автомобилистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...