В ЯНАО суд отменил оправдательный приговор полицейскому, сломавшему ребра мужчине

Надымский суд отменил оправдательный приговор участковому, избившему мужчину

20 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Уголовное дело отправлено судом на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) суд отменил оправдательный приговор в отношении участкового, который, превысив свои служебные полномочия, избил мужчину, сломав ему ребра. Об этом рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Полицейский обвинялся в том, что в августе 2022 года, оказывая помощь своему коллеге в доставлении жителя города в участковый пункт полиции, сначала применил к гражданину физическую силу, загнув ему руку за спину, затем толкнул, от чего потерпевший упал на пол. После участковый нанес задержанному удары руками по телу, а в служебном кабинете ударил ногой в область грудной клетки», — говорится в пресс-релизе на портале прокуратуры ЯНАО. Суд счел заявления потерпевшего недостоверными и оправдал полицейского. Учитывая доводы прокурора уголовно-судебного отдела окружной прокуратуры, суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор участковому, направив дело на пересмотр. Надзорное ведомство поставило судебное разбирательство дела на свой контроль.

В Надыме (ЯНАО) суд отменил оправдательный приговор в отношении участкового, который, превысив свои служебные полномочия, избил мужчину, сломав ему ребра. Об этом рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Полицейский обвинялся в том, что в августе 2022 года, оказывая помощь своему коллеге в доставлении жителя города в участковый пункт полиции, сначала применил к гражданину физическую силу, загнув ему руку за спину, затем толкнул, от чего потерпевший упал на пол. После участковый нанес задержанному удары руками по телу, а в служебном кабинете ударил ногой в область грудной клетки», — говорится в пресс-релизе на портале прокуратуры ЯНАО. Суд счел заявления потерпевшего недостоверными и оправдал полицейского. Учитывая доводы прокурора уголовно-судебного отдела окружной прокуратуры, суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор участковому, направив дело на пересмотр. Надзорное ведомство поставило судебное разбирательство дела на свой контроль.