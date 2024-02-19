19 февраля 2024

В ЯНАО суд отменил оправдательный приговор полицейскому, сломавшему ребра мужчине

Надымский суд отменил оправдательный приговор участковому, избившему мужчину
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело отправлено судом на новое рассмотрение Фото:

В Надыме (ЯНАО) суд отменил оправдательный приговор в отношении участкового, который, превысив свои служебные полномочия, избил мужчину, сломав ему ребра. Об этом рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Полицейский обвинялся в том, что в августе 2022 года, оказывая помощь своему коллеге в доставлении жителя города в участковый пункт полиции, сначала применил к гражданину физическую силу, загнув ему руку за спину, затем толкнул, от чего потерпевший упал на пол. После участковый нанес задержанному удары руками по телу, а в служебном кабинете ударил ногой в область грудной клетки», — говорится в пресс-релизе на портале прокуратуры ЯНАО. Суд счел заявления потерпевшего недостоверными и оправдал полицейского.

Учитывая доводы прокурора уголовно-судебного отдела окружной прокуратуры, суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор участковому, направив дело на пересмотр. Надзорное ведомство поставило судебное разбирательство дела на свой контроль.

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В Надыме (ЯНАО) суд отменил оправдательный приговор в отношении участкового, который, превысив свои служебные полномочия, избил мужчину, сломав ему ребра. Об этом рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Полицейский обвинялся в том, что в августе 2022 года, оказывая помощь своему коллеге в доставлении жителя города в участковый пункт полиции, сначала применил к гражданину физическую силу, загнув ему руку за спину, затем толкнул, от чего потерпевший упал на пол. После участковый нанес задержанному удары руками по телу, а в служебном кабинете ударил ногой в область грудной клетки», — говорится в пресс-релизе на портале прокуратуры ЯНАО. Суд счел заявления потерпевшего недостоверными и оправдал полицейского. Учитывая доводы прокурора уголовно-судебного отдела окружной прокуратуры, суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор участковому, направив дело на пересмотр. Надзорное ведомство поставило судебное разбирательство дела на свой контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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