19 февраля 2024

Пермяк обмотался курятиной, чтобы выкрасть мясо с птицефабрики

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, конвейер, птицефабрика, мясо птицы, мясо курицы, пищевая промышленность, курица, куриная тушка
Тюремный срок грозит пермяку за 7,5 кг курятины Фото:

В Перми сотрудник птицефабрики попался на попытке кражи куриного мяса. Он примотал его к ногам с помощью стретч-пленки и так хотел пройти мимо охраны. Но не получилось — теперь пермяка ждет суд.

«В полицию поступило заявление от начальника управления безопасности организации о том, что один из работников пытался вынести с территории филе цыпленка весом свыше 7,5 кг общей стоимостью около 3 тысяч рублей. Пакеты с курятиной он при помощи стретч-пленки примотал к своим ногам», — сообщает «МВД Медиа».

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на кражу. В ближайшее время его рассмотрит суд.

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В Перми сотрудник птицефабрики попался на попытке кражи куриного мяса. Он примотал его к ногам с помощью стретч-пленки и так хотел пройти мимо охраны. Но не получилось — теперь пермяка ждет суд. «В полицию поступило заявление от начальника управления безопасности организации о том, что один из работников пытался вынести с территории филе цыпленка весом свыше 7,5 кг общей стоимостью около 3 тысяч рублей. Пакеты с курятиной он при помощи стретч-пленки примотал к своим ногам», — сообщает «МВД Медиа». Следователи возбудили уголовное дело о покушении на кражу. В ближайшее время его рассмотрит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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