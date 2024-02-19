Пермяк обмотался курятиной, чтобы выкрасть мясо с птицефабрики

20 февраля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Тюремный срок грозит пермяку за 7,5 кг курятины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми сотрудник птицефабрики попался на попытке кражи куриного мяса. Он примотал его к ногам с помощью стретч-пленки и так хотел пройти мимо охраны. Но не получилось — теперь пермяка ждет суд. «В полицию поступило заявление от начальника управления безопасности организации о том, что один из работников пытался вынести с территории филе цыпленка весом свыше 7,5 кг общей стоимостью около 3 тысяч рублей. Пакеты с курятиной он при помощи стретч-пленки примотал к своим ногам», — сообщает «МВД Медиа». Следователи возбудили уголовное дело о покушении на кражу. В ближайшее время его рассмотрит суд.

В Перми сотрудник птицефабрики попался на попытке кражи куриного мяса. Он примотал его к ногам с помощью стретч-пленки и так хотел пройти мимо охраны. Но не получилось — теперь пермяка ждет суд. «В полицию поступило заявление от начальника управления безопасности организации о том, что один из работников пытался вынести с территории филе цыпленка весом свыше 7,5 кг общей стоимостью около 3 тысяч рублей. Пакеты с курятиной он при помощи стретч-пленки примотал к своим ногам», — сообщает «МВД Медиа». Следователи возбудили уголовное дело о покушении на кражу. В ближайшее время его рассмотрит суд.