Пермяк обмотался курятиной, чтобы выкрасть мясо с птицефабрики

Тюремный срок грозит пермяку за 7,5 кг курятины
В Перми сотрудник птицефабрики попался на попытке кражи куриного мяса. Он примотал его к ногам с помощью стретч-пленки и так хотел пройти мимо охраны. Но не получилось — теперь пермяка ждет суд.
«В полицию поступило заявление от начальника управления безопасности организации о том, что один из работников пытался вынести с территории филе цыпленка весом свыше 7,5 кг общей стоимостью около 3 тысяч рублей. Пакеты с курятиной он при помощи стретч-пленки примотал к своим ногам», — сообщает «МВД Медиа».
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на кражу. В ближайшее время его рассмотрит суд.
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