19 февраля 2024

В Екатеринбурге снизилась преступность среди мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигрант, нелегал, днк, рейд, следователь, ск рф, следственный комитет россии, взятие мазка, следком
Мигранты стали реже нарушать законы РФ Фото:

В Екатеринбурге в 2023 году количество преступлений, которые были совершены мигрантами, снизилось на 18%. Об этом на заседании гордумы сообщил замначальника городского УМВД Александр Кашигин.

Депутаты не стали заслушивать доклад о работе полиции в 2023 году и сразу перешли к вопросам. «Тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершили мигранты, стало меньше на треть. Это связано с профилактическими мерами, например, регулярными рейдами», — пояснил Кашигин.

Представить отчет по итогам работы городской полиции должен был шеф ведомства Максим Метелица. Но его по неизвестным причинам не было. Кашигин был на заседании в качестве врио.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в 2023 году количество преступлений, которые были совершены мигрантами, снизилось на 18%. Об этом на заседании гордумы сообщил замначальника городского УМВД Александр Кашигин. Депутаты не стали заслушивать доклад о работе полиции в 2023 году и сразу перешли к вопросам. «Тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершили мигранты, стало меньше на треть. Это связано с профилактическими мерами, например, регулярными рейдами», — пояснил Кашигин. Представить отчет по итогам работы городской полиции должен был шеф ведомства Максим Метелица. Но его по неизвестным причинам не было. Кашигин был на заседании в качестве врио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...