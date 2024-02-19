В Екатеринбурге снизилась преступность среди мигрантов

В Екатеринбурге в 2023 году количество преступлений, которые были совершены мигрантами, снизилось на 18%. Об этом на заседании гордумы сообщил замначальника городского УМВД Александр Кашигин.
Депутаты не стали заслушивать доклад о работе полиции в 2023 году и сразу перешли к вопросам. «Тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершили мигранты, стало меньше на треть. Это связано с профилактическими мерами, например, регулярными рейдами», — пояснил Кашигин.
Представить отчет по итогам работы городской полиции должен был шеф ведомства Максим Метелица. Но его по неизвестным причинам не было. Кашигин был на заседании в качестве врио.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.