В Пермском крае полицейский расстрелял автомобиль с людьми

20 февраля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Полицейского, применившего оружие, проверяют коллеги Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пермском крае полицейский во время погони открыл по автомобилю стрельбу из автомата. По данным СМИ, серьезные ранения получила пассажирка машины — 17-летняя девушка. «Во время погони старший лейтенант достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине. Спустя 10 минут обстрелянная „Лада“ остановилась. Как оказалось, два пассажира — 17-летняя девушка и 22-летний парень — получили огнестрельные ранения. Девушке досталось больше всех: ей попали дважды в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Второму пассажиру пуля попала в пятку левой ноги», — пишет telegram-канал Baza. ЧП произошло вечером 19 февраля около деревни Петушки, когда водитель машины ВАЗ-21099 без номеров не остановился по требованию полицейских. 21-летний водитель не пострадал. Он был без прав и пьян. URA.RU направило запросы в региональные ГУ МВД и минздрав.

В Пермском крае полицейский во время погони открыл по автомобилю стрельбу из автомата. По данным СМИ, серьезные ранения получила пассажирка машины — 17-летняя девушка. «Во время погони старший лейтенант достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине. Спустя 10 минут обстрелянная „Лада“ остановилась. Как оказалось, два пассажира — 17-летняя девушка и 22-летний парень — получили огнестрельные ранения. Девушке досталось больше всех: ей попали дважды в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Второму пассажиру пуля попала в пятку левой ноги», — пишет telegram-канал Baza. ЧП произошло вечером 19 февраля около деревни Петушки, когда водитель машины ВАЗ-21099 без номеров не остановился по требованию полицейских. 21-летний водитель не пострадал. Он был без прав и пьян. URA.RU направило запросы в региональные ГУ МВД и минздрав.