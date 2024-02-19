19 февраля 2024

В Пермском крае полицейский расстрелял автомобиль с людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , автомат, оружие, полиция, спецназ
Полицейского, применившего оружие, проверяют коллеги Фото:

В Пермском крае полицейский во время погони открыл по автомобилю стрельбу из автомата. По данным СМИ, серьезные ранения получила пассажирка машины — 17-летняя девушка.

«Во время погони старший лейтенант достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине. Спустя 10 минут обстрелянная „Лада“ остановилась. Как оказалось, два пассажира — 17-летняя девушка и 22-летний парень — получили огнестрельные ранения. Девушке досталось больше всех: ей попали дважды в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Второму пассажиру пуля попала в пятку левой ноги», — пишет telegram-канал Baza.

ЧП произошло вечером 19 февраля около деревни Петушки, когда водитель машины ВАЗ-21099 без номеров не остановился по требованию полицейских. 21-летний водитель не пострадал. Он был без прав и пьян. URA.RU направило запросы в региональные ГУ МВД и минздрав.

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В Пермском крае полицейский во время погони открыл по автомобилю стрельбу из автомата. По данным СМИ, серьезные ранения получила пассажирка машины — 17-летняя девушка. «Во время погони старший лейтенант достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине. Спустя 10 минут обстрелянная „Лада“ остановилась. Как оказалось, два пассажира — 17-летняя девушка и 22-летний парень — получили огнестрельные ранения. Девушке досталось больше всех: ей попали дважды в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Второму пассажиру пуля попала в пятку левой ноги», — пишет telegram-канал Baza. ЧП произошло вечером 19 февраля около деревни Петушки, когда водитель машины ВАЗ-21099 без номеров не остановился по требованию полицейских. 21-летний водитель не пострадал. Он был без прав и пьян. URA.RU направило запросы в региональные ГУ МВД и минздрав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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