19 февраля 2024

Появилось видео стрельбы по машине, после которой пермячка получила пять пулевых ранений

ГУ МВД: после стрельбы по машине, где пострадала пермячка, проводится проверка
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, автомат калашникова, вооружение, ак, полиция, дежурный патруль, наряд полиции
Полицейский открыл огонь из автомата по автомобилю Фото:

В ГУ МВД по Пермскому краю опубликовали видеозапись стрельбы по автомобилю, который уходил от погони. В результате случившегося пять пуль попало в 18-летнюю девушку, еще одна — в другого пассажира.

«Полицейские заметили на дороге автомобиль без номеров и потребовали остановиться, но тот попытался скрыться. Во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, и полицейский принял решение открыть огонь по автомобилю. В результате стрельбы по колесам пострадали два пассажира ВАЗ-21099: 18-летняя девушка и молодой человек. За рулем находился 21-летний водитель в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. По факту случившегося проводится проверка», — уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что перед тем, как стрелять по автомобилю, полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но водитель не остановился. Только после этого правоохранитель начал стрельбу по колесам.

ЧП произошло вечером 19 февраля на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. Ранее URA.RU сообщало, что пассажирка автомобиля находится в тяжелом состоянии.

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В ГУ МВД по Пермскому краю опубликовали видеозапись стрельбы по автомобилю, который уходил от погони. В результате случившегося пять пуль попало в 18-летнюю девушку, еще одна — в другого пассажира. «Полицейские заметили на дороге автомобиль без номеров и потребовали остановиться, но тот попытался скрыться. Во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, и полицейский принял решение открыть огонь по автомобилю. В результате стрельбы по колесам пострадали два пассажира ВАЗ-21099: 18-летняя девушка и молодой человек. За рулем находился 21-летний водитель в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. По факту случившегося проводится проверка», — уточнили в полиции. В ведомстве отметили, что перед тем, как стрелять по автомобилю, полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но водитель не остановился. Только после этого правоохранитель начал стрельбу по колесам. ЧП произошло вечером 19 февраля на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. Ранее URA.RU сообщало, что пассажирка автомобиля находится в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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