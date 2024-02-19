Появилось видео стрельбы по машине, после которой пермячка получила пять пулевых ранений

ГУ МВД: после стрельбы по машине, где пострадала пермячка, проводится проверка

20 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Полицейский открыл огонь из автомата по автомобилю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ГУ МВД по Пермскому краю опубликовали видеозапись стрельбы по автомобилю, который уходил от погони. В результате случившегося пять пуль попало в 18-летнюю девушку, еще одна — в другого пассажира. «Полицейские заметили на дороге автомобиль без номеров и потребовали остановиться, но тот попытался скрыться. Во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, и полицейский принял решение открыть огонь по автомобилю. В результате стрельбы по колесам пострадали два пассажира ВАЗ-21099: 18-летняя девушка и молодой человек. За рулем находился 21-летний водитель в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. По факту случившегося проводится проверка», — уточнили в полиции. В ведомстве отметили, что перед тем, как стрелять по автомобилю, полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но водитель не остановился. Только после этого правоохранитель начал стрельбу по колесам. ЧП произошло вечером 19 февраля на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. Ранее URA.RU сообщало, что пассажирка автомобиля находится в тяжелом состоянии.

В ГУ МВД по Пермскому краю опубликовали видеозапись стрельбы по автомобилю, который уходил от погони. В результате случившегося пять пуль попало в 18-летнюю девушку, еще одна — в другого пассажира. «Полицейские заметили на дороге автомобиль без номеров и потребовали остановиться, но тот попытался скрыться. Во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, и полицейский принял решение открыть огонь по автомобилю. В результате стрельбы по колесам пострадали два пассажира ВАЗ-21099: 18-летняя девушка и молодой человек. За рулем находился 21-летний водитель в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. По факту случившегося проводится проверка», — уточнили в полиции. В ведомстве отметили, что перед тем, как стрелять по автомобилю, полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но водитель не остановился. Только после этого правоохранитель начал стрельбу по колесам. ЧП произошло вечером 19 февраля на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. Ранее URA.RU сообщало, что пассажирка автомобиля находится в тяжелом состоянии.