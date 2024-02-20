Reuters: указ Байдена осложнил торговлю между Россией и Турцией

Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях против России в декабре 2023 года Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против России привел к негативным последствиям для торговли между РФ и Турцией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Действия США ввести санкции против финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, заморозили турецко-российскую торговлю. Были нарушены или замедлены некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт», — говорится в материале .

Один из источников рассказал, что декабрьский указ Байдена не был прямо нацелен на энергоносители. Однако он усложнил некоторые платежи за российскую нефть.

Также из-за указа Байдена банки стран, которые являются партнерами России, стали отказывать в операциях. Это затронуло ОАЭ, Китай и Турцию, передает МК.RU .

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что вторичные санкции против России — это острая проблема. По его словам, даже серьезные партнеры, например, Турция, вынуждены проявлять осмотрительность. Однако РФ готова к любому сценарию в контексте санкционного давления.