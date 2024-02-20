Reuters: указ Байдена осложнил торговлю между Россией и Турцией

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Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях против России в декабре 2023 года Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против России привел к негативным последствиям для торговли между РФ и Турцией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Действия США ввести санкции против финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, заморозили турецко-российскую торговлю. Были нарушены или замедлены некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт», — говорится в материале.

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Один из источников рассказал, что декабрьский указ Байдена не был прямо нацелен на энергоносители. Однако он усложнил некоторые платежи за российскую нефть.

Также из-за указа Байдена банки стран, которые являются партнерами России, стали отказывать в операциях. Это затронуло ОАЭ, Китай и Турцию, передает МК.RU.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что вторичные санкции против России — это острая проблема. По его словам, даже серьезные партнеры, например, Турция, вынуждены проявлять осмотрительность. Однако РФ готова к любому сценарию в контексте санкционного давления.

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Указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против России привел к негативным последствиям для торговли между РФ и Турцией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Действия США ввести санкции против финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, заморозили турецко-российскую торговлю. Были нарушены или замедлены некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт», — говорится в материале. Один из источников рассказал, что декабрьский указ Байдена не был прямо нацелен на энергоносители. Однако он усложнил некоторые платежи за российскую нефть. Также из-за указа Байдена банки стран, которые являются партнерами России, стали отказывать в операциях. Это затронуло ОАЭ, Китай и Турцию, передает МК.RU. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что вторичные санкции против России — это острая проблема. По его словам, даже серьезные партнеры, например, Турция, вынуждены проявлять осмотрительность. Однако РФ готова к любому сценарию в контексте санкционного давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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