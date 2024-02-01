Экономист Суслов назвал главные угрозы санкционной политики 2024 года

Экономист Суслов: Запад не сможет давить на РФ санкциями из-за отказа от доллара

02 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

США пытаются давить на партнеров России, сказал Дмитрий Суслов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Под новые, вторичные санкции Запада, которые угрожают РФ, в первую очередь попадут товары, связанные с высокими технологиями, а также важные для российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил URA.RU заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов, отметив, что РФ уже начала отказ от доллара, чтобы ограничения на нее не влияли. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что США и Евросоюз могут ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России обходить прямые ограничения. Они уже коснутся посредников, находящихся за пределами РФ. Это и торговые, и банковские, и финансовые институты, которые работают с нашими экспортерами и импортерами. Что попадет под вторичные санкции Запада Статья по теме Почему Казахстан и Киргизия не поддерживают санкции против РФ «Потенциал введения первичных санкций уже практически исчерпан. Мы видим, что Запад испытывает серьезные трудности с тем, чтобы искать хоть что-то еще. Поэтому в 2024 году главный упор санкционной политики Запада направлен именно на вторичные санкции. Они касаются игроков, которые продолжают работать с Россией в тех областях, в отношении которых Запад уже ввел первичные санкции. Это чипы, компонентная база, которая необходима для высокотехнологичного развития и военных отраслей. Потому что это в наибольшей степени для Запада чувствительный момент. Они раздражены тем, что российский военно-промышленный комплекс работает в троекратную мощность, несмотря на все ограничения», — сказал Дмитрий Суслов. Только из-за угроз введения санкций ряд зарубежных компаний ограничивает взаимодействие с РФ, отметил эксперт. «В большей степени склонны отказываться от сотрудничества с российским бизнесом частные компании третьих стран, чье государство не способно их защитить. Против госкомпаний Запад поостережется вводить вторичные санкции из-за негативных политических последствий. Так на протяжении последних нескольких месяцев Соединенные Штаты оказывали колоссальное давление на турецкие власти и турецкий частный бизнес. Туда регулярно прилетали высокопоставленные представители министерства финансов. Турецкие банки только начинают ограничивать взаимодействие с Россией. При этом процесс введения ограничений начался примерно через полгода после усиления давления. Тоже происходит и с Эмиратами», — объяснил собеседник агентства. Как Россия борется с санкциями По его словам, Россия не потеряет партнеров из-за ограничений США. «Я уверен, что у компаний РФ будет возможность все равно сохранить работу с турецкими банками. Просто придется перерегистрироваться под другими названиями или сотрудничать через третью сторону. Да, это создает дополнительные трудности, но это не смертельно. Российская экономика достаточно устойчиво и успешно развивается именно благодаря сотрудничеству со странами постсоветского пространства, а также Китаем, Турцией, Эмиратами, другими странами Ближнего Востока и получает большое количество подсанкционных товаров через них», — продолжил экономист. Новость по теме Запад предпринял новую попытку по закрытию параллельного импорта для России Он добавил, что Запад боится последствий своих же ограничений. «Он действует достаточно осторожно и больше угрожает, нежели непосредственно вводит вторичные санкции. Смотрит, кто ему важнее, а кем можно пожертвовать. Вводя вторичные санкции против партнеров России, Запад сам себе может нанести ущерб, потому что экономические отношения ему тоже важны, например, с Китаем», — объяснил специалист. Россия уже приступила к борьбе с санкциями, подчеркнул политолог. «Лучший способ минимизации угрозы — это уход от доллара, так как он главный инструмент введения подобных вторичных санкций. Поэтому, если мы уходим от доллара, то и отключить нас от долларовой системы Соединенные Штаты не могут. Так и будем выходить из этой ситуации», — заключил политолог. Бизнесмены, ведущие торговлю с Турцией сообщили, что банки государства начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это стало следствием давления США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под новые, вторичные санкции Запада, которые угрожают РФ, в первую очередь попадут товары, связанные с высокими технологиями, а также важные для российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил URA.RU заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов, отметив, что РФ уже начала отказ от доллара, чтобы ограничения на нее не влияли. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что США и Евросоюз могут ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России обходить прямые ограничения. Они уже коснутся посредников, находящихся за пределами РФ. Это и торговые, и банковские, и финансовые институты, которые работают с нашими экспортерами и импортерами. «Потенциал введения первичных санкций уже практически исчерпан. Мы видим, что Запад испытывает серьезные трудности с тем, чтобы искать хоть что-то еще. Поэтому в 2024 году главный упор санкционной политики Запада направлен именно на вторичные санкции. Они касаются игроков, которые продолжают работать с Россией в тех областях, в отношении которых Запад уже ввел первичные санкции. Это чипы, компонентная база, которая необходима для высокотехнологичного развития и военных отраслей. Потому что это в наибольшей степени для Запада чувствительный момент. Они раздражены тем, что российский военно-промышленный комплекс работает в троекратную мощность, несмотря на все ограничения», — сказал Дмитрий Суслов. Только из-за угроз введения санкций ряд зарубежных компаний ограничивает взаимодействие с РФ, отметил эксперт. «В большей степени склонны отказываться от сотрудничества с российским бизнесом частные компании третьих стран, чье государство не способно их защитить. Против госкомпаний Запад поостережется вводить вторичные санкции из-за негативных политических последствий. Так на протяжении последних нескольких месяцев Соединенные Штаты оказывали колоссальное давление на турецкие власти и турецкий частный бизнес. Туда регулярно прилетали высокопоставленные представители министерства финансов. Турецкие банки только начинают ограничивать взаимодействие с Россией. При этом процесс введения ограничений начался примерно через полгода после усиления давления. Тоже происходит и с Эмиратами», — объяснил собеседник агентства. По его словам, Россия не потеряет партнеров из-за ограничений США. «Я уверен, что у компаний РФ будет возможность все равно сохранить работу с турецкими банками. Просто придется перерегистрироваться под другими названиями или сотрудничать через третью сторону. Да, это создает дополнительные трудности, но это не смертельно. Российская экономика достаточно устойчиво и успешно развивается именно благодаря сотрудничеству со странами постсоветского пространства, а также Китаем, Турцией, Эмиратами, другими странами Ближнего Востока и получает большое количество подсанкционных товаров через них», — продолжил экономист. Он добавил, что Запад боится последствий своих же ограничений. «Он действует достаточно осторожно и больше угрожает, нежели непосредственно вводит вторичные санкции. Смотрит, кто ему важнее, а кем можно пожертвовать. Вводя вторичные санкции против партнеров России, Запад сам себе может нанести ущерб, потому что экономические отношения ему тоже важны, например, с Китаем», — объяснил специалист. Россия уже приступила к борьбе с санкциями, подчеркнул политолог. «Лучший способ минимизации угрозы — это уход от доллара, так как он главный инструмент введения подобных вторичных санкций. Поэтому, если мы уходим от доллара, то и отключить нас от долларовой системы Соединенные Штаты не могут. Так и будем выходить из этой ситуации», — заключил политолог. Бизнесмены, ведущие торговлю с Турцией сообщили, что банки государства начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это стало следствием давления США.