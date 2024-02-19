19 февраля 2024

Жителей Нижневартовска охватила истерия из-за появления в городе лис

Жители Нижневартовска боятся эпидемии бешенства из-за укусов диких животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лиса
Жители Нижневартовска опасаются заразиться бешенством от лис Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) бьют тревогу из-за лис, которые периодически появляются в городе. Владельцы собак переживают, что дикие животные станут причиной эпидемии бешенства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница.

«Ходят слухи, что у нас в городе бешенство. Это связано с тем, что в Нижневартовск стало приходить много лис, особенно в ипотечную долину (новые спальные районы города — прим. ред.). Они кусают бродячих собак, а те могут напасть на домашних. Да и со слюной могут заразиться. Я ставила прививку своему псу, но все равно переживаю», — поделилась с журналистом вартовчанка. Женщина волнуется и по поводу детей, которые часто играют с бездомными животными, гладят их, и могут принести вирус домашним питомцам.

В окружной ветеринарной службе информацию о массовом заражении бешенством опровергли. «Эпидемии бешенства мы не наблюдаем. Трупов лис у нас нет. Вакцинировать своих животных — это прямая обязанность владельцев. Это можно сделать практически бесплатно», — пояснили в ветслужбе. Также журналисту рассказали, что даже домашних животных, которые не выходят на улицу, нужно прививать, так как вирус может перенести сам человек.

По данным ветеринаров ХМАО, каждые пять лет в округе наблюдается всплеск заболеваемости бешенством диких животных. Чтобы предотвратить массовые заражения, сотрудники ветслужбы распространяют оральную вакцину в местах обитания зверей.

Ранее URA.RU писало о том, что лисы и рыси, по словам жителей ХМАО, все чаще появляются на месторождениях и даже в крупных городах округа. Увеличению количества диких животных в регионе могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы, а также снижение количества бродячих собак на территории округа.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) бьют тревогу из-за лис, которые периодически появляются в городе. Владельцы собак переживают, что дикие животные станут причиной эпидемии бешенства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница. «Ходят слухи, что у нас в городе бешенство. Это связано с тем, что в Нижневартовск стало приходить много лис, особенно в ипотечную долину (новые спальные районы города — прим. ред.). Они кусают бродячих собак, а те могут напасть на домашних. Да и со слюной могут заразиться. Я ставила прививку своему псу, но все равно переживаю», — поделилась с журналистом вартовчанка. Женщина волнуется и по поводу детей, которые часто играют с бездомными животными, гладят их, и могут принести вирус домашним питомцам. В окружной ветеринарной службе информацию о массовом заражении бешенством опровергли. «Эпидемии бешенства мы не наблюдаем. Трупов лис у нас нет. Вакцинировать своих животных — это прямая обязанность владельцев. Это можно сделать практически бесплатно», — пояснили в ветслужбе. Также журналисту рассказали, что даже домашних животных, которые не выходят на улицу, нужно прививать, так как вирус может перенести сам человек. По данным ветеринаров ХМАО, каждые пять лет в округе наблюдается всплеск заболеваемости бешенством диких животных. Чтобы предотвратить массовые заражения, сотрудники ветслужбы распространяют оральную вакцину в местах обитания зверей. Ранее URA.RU писало о том, что лисы и рыси, по словам жителей ХМАО, все чаще появляются на месторождениях и даже в крупных городах округа. Увеличению количества диких животных в регионе могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы, а также снижение количества бродячих собак на территории округа.
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