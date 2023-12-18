Дикие животные все чаще заходят в города ХМАО

Рыси и лисы выходят к жителям ХМАО в поисках пищи
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, рысь европейская
Югорчане все чаще стали замечать на территории региона диких животных Фото:

Жители Югры все чаще сообщают о том, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах округа. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы, а также снижение количества бродячих собак на территории региона. Об этом корреспонденту рассказал зоолог из Сургута Николай Наконечный.

«Приход этих особей [рысей] мог вызван сильными морозами, безкормицей и социальной адаптацией к автомагистралям из-за раннего опыта поиска пищевых отходов рядом с людьми. Для понимания ситуации с приходом рыси надо понять какой был прирост популяции рыси в Омской, Томской и Тюменской области. <…> Лис у нас больше в регионе. Приход на окраины населенных пунктов, в поймы и парки — ежегодная практика», — поделился с журналистом зоолог. Причиной частых визитов лис в населенные пункты Югры может служить снижение количества бродячих собак и доступ к мусорным бакам с просрочкой.

Также миграции диких животных способствует неглубокий снежный покров. Из-за морозов сформировался твердый наст, по которому рыси, волки и кабаны могут беспрепятственно переходить на территорию Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее URA.RU писало о том, что жителей Ханты-Мансийска предупредили о гуляющем по улицам диком кабане. Очевидцы не смогли запечатлеть животное, однако предупредили о внезапном госте в соцсетях.

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Жители Югры все чаще сообщают о том, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах округа. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы, а также снижение количества бродячих собак на территории региона. Об этом корреспонденту рассказал зоолог из Сургута Николай Наконечный. «Приход этих особей [рысей] мог вызван сильными морозами, безкормицей и социальной адаптацией к автомагистралям из-за раннего опыта поиска пищевых отходов рядом с людьми. Для понимания ситуации с приходом рыси надо понять какой был прирост популяции рыси в Омской, Томской и Тюменской области. <…> Лис у нас больше в регионе. Приход на окраины населенных пунктов, в поймы и парки — ежегодная практика», — поделился с журналистом зоолог. Причиной частых визитов лис в населенные пункты Югры может служить снижение количества бродячих собак и доступ к мусорным бакам с просрочкой. Также миграции диких животных способствует неглубокий снежный покров. Из-за морозов сформировался твердый наст, по которому рыси, волки и кабаны могут беспрепятственно переходить на территорию Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Ханты-Мансийска предупредили о гуляющем по улицам диком кабане. Очевидцы не смогли запечатлеть животное, однако предупредили о внезапном госте в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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