Дикие животные все чаще заходят в города ХМАО

Рыси и лисы выходят к жителям ХМАО в поисках пищи

18 декабря 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Югорчане все чаще стали замечать на территории региона диких животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Югры все чаще сообщают о том, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах округа. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы, а также снижение количества бродячих собак на территории региона. Об этом корреспонденту рассказал зоолог из Сургута Николай Наконечный. «Приход этих особей [рысей] мог вызван сильными морозами, безкормицей и социальной адаптацией к автомагистралям из-за раннего опыта поиска пищевых отходов рядом с людьми. Для понимания ситуации с приходом рыси надо понять какой был прирост популяции рыси в Омской, Томской и Тюменской области. <…> Лис у нас больше в регионе. Приход на окраины населенных пунктов, в поймы и парки — ежегодная практика», — поделился с журналистом зоолог. Причиной частых визитов лис в населенные пункты Югры может служить снижение количества бродячих собак и доступ к мусорным бакам с просрочкой. Также миграции диких животных способствует неглубокий снежный покров. Из-за морозов сформировался твердый наст, по которому рыси, волки и кабаны могут беспрепятственно переходить на территорию Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Ханты-Мансийска предупредили о гуляющем по улицам диком кабане. Очевидцы не смогли запечатлеть животное, однако предупредили о внезапном госте в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Югры все чаще сообщают о том, что лисы и рыси появляются на месторождениях и даже в крупных городах округа. Увеличению количества диких животных в ХМАО могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы, а также снижение количества бродячих собак на территории региона. Об этом корреспонденту рассказал зоолог из Сургута Николай Наконечный. «Приход этих особей [рысей] мог вызван сильными морозами, безкормицей и социальной адаптацией к автомагистралям из-за раннего опыта поиска пищевых отходов рядом с людьми. Для понимания ситуации с приходом рыси надо понять какой был прирост популяции рыси в Омской, Томской и Тюменской области. <…> Лис у нас больше в регионе. Приход на окраины населенных пунктов, в поймы и парки — ежегодная практика», — поделился с журналистом зоолог. Причиной частых визитов лис в населенные пункты Югры может служить снижение количества бродячих собак и доступ к мусорным бакам с просрочкой. Также миграции диких животных способствует неглубокий снежный покров. Из-за морозов сформировался твердый наст, по которому рыси, волки и кабаны могут беспрепятственно переходить на территорию Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Ханты-Мансийска предупредили о гуляющем по улицам диком кабане. Очевидцы не смогли запечатлеть животное, однако предупредили о внезапном госте в соцсетях.