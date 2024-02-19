ФСБ задержала в Екатеринбурге пособницу ВСУ из Лос-Анджелеса

ФСБ задержала 33-летнюю женщину с двойным гражданством за помощь ВСУ
новость из сюжетаВ Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса. Женщина собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ.
«У женщины двойное гражданство — России и США. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева», — сообщает ЦОС ФСБ России.
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