Общество ФСБ задержала в Екатеринбурге пособницу ВСУ из Лос-Анджелеса 20 февраля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 + ФСБ задержала 33-летнюю женщину с двойным гражданством за помощь ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса. Женщина собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. «У женщины двойное гражданство — России и США. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева», — сообщает ЦОС ФСБ России. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса. Женщина собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. «У женщины двойное гражданство — России и США. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева», — сообщает ЦОС ФСБ России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям