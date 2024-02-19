19 февраля 2024

ФСБ задержала в Екатеринбурге пособницу ВСУ из Лос-Анджелеса

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ задержала 33-летнюю женщину с двойным гражданством за помощь ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса. Женщина собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ.

«У женщины двойное гражданство — России и США. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева», — сообщает ЦОС ФСБ России.

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса. Женщина собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. «У женщины двойное гражданство — России и США. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева», — сообщает ЦОС ФСБ России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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