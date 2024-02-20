Песков раскрыл, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Песков: Ким Чен Ын получил от Путина автомобиль Aurus

20 февраля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Теперь в распоряжении Ким Чен Ына есть российский автомобиль Aurus Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Это машина Aurus», — высказался Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи рассказывало, что Ким Чен Ын получил машину российского производства. Однако точная марка не раскрывалась. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявил, что такой шаг символизирует особые дружеские отношения между странами.

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Это машина Aurus», — высказался Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи рассказывало, что Ким Чен Ын получил машину российского производства. Однако точная марка не раскрывалась. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявил, что такой шаг символизирует особые дружеские отношения между странами.