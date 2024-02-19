19 февраля 2024

Появилось видео задержания пособницы ВСУ из Лос-Анджелеса в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Женщину доставили в суд Екатеринбурга Фото:

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ. Видео опубликовало ведомство.

У задержанной двойное гражданство — России и США. Женщина участвовала в акциях в поддержку киевского режима. На нее завели дело о госизмене.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, усиливающий уголовную ответственность за государственную измену, диверсии, террористическую деятельность. Закон вводит пожизненное наказание за госуизмену. В настоящее время статья 275 УК РФ предусматривает за госизмену наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб.

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Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ. Видео опубликовало ведомство. У задержанной двойное гражданство — России и США. Женщина участвовала в акциях в поддержку киевского режима. На нее завели дело о госизмене. Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, усиливающий уголовную ответственность за государственную измену, диверсии, террористическую деятельность. Закон вводит пожизненное наказание за госуизмену. В настоящее время статья 275 УК РФ предусматривает за госизмену наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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