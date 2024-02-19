Появилось видео задержания пособницы ВСУ из Лос-Анджелеса в Екатеринбурге

20 февраля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Женщину доставили в суд Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ. Видео опубликовало ведомство. У задержанной двойное гражданство — России и США. Женщина участвовала в акциях в поддержку киевского режима. На нее завели дело о госизмене. Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, усиливающий уголовную ответственность за государственную измену, диверсии, террористическую деятельность. Закон вводит пожизненное наказание за госуизмену. В настоящее время статья 275 УК РФ предусматривает за госизмену наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб.

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ. Видео опубликовало ведомство. У задержанной двойное гражданство — России и США. Женщина участвовала в акциях в поддержку киевского режима. На нее завели дело о госизмене. Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, усиливающий уголовную ответственность за государственную измену, диверсии, террористическую деятельность. Закон вводит пожизненное наказание за госуизмену. В настоящее время статья 275 УК РФ предусматривает за госизмену наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб.