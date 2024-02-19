Пермский губернатор Махонин упрекнул министра в недостаточной эмоциональности

20 февраля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Дмитрий Махонин посоветовал министру быть более эмоциональным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства сделал замечание региональному министру строительства Артему Габдрахманову. Махонин после доклада Габдрахманова об итогах развития строительной отрасли Прикамья в 2023 году, упрекнул главу министерства в недостаточной эмоциональности. «Артем Раисович, если строительная отрасль показывает эффективный рост, надо, знаете, как-то более эмоционально об этом рассказывать. Это вам на будущее. Конечно, лучшее качество строителей — это строить, а не говорить, поэтому принимается ваша информация», — сказал Дмитрий Махонин. Губернатор также вмешался в доклад главы регионального минпрома Алексея Чибисова. Тот во время отчета об итогах бизнес-миссии делегации Прикамья в Индонезию сказал, что на выборах в этой стране «победили правильные партии и правильные люди». «Победили, наверное, те кого поддержало население. Население видит развитие страны, поэтому голосует именно за продолжение этого курса», — поправил министра Дмитрий Махонин. На заседании регионального кабмина также шла речь о внесении на утверждение заксобрания Пермского края поправок в бюджет. Проект закона предполагает, что регион дополнительно направит более трех миллиардов рублей на развитие здравоохранения и два миллиарда рублей — на развитие образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства сделал замечание региональному министру строительства Артему Габдрахманову. Махонин после доклада Габдрахманова об итогах развития строительной отрасли Прикамья в 2023 году, упрекнул главу министерства в недостаточной эмоциональности. «Артем Раисович, если строительная отрасль показывает эффективный рост, надо, знаете, как-то более эмоционально об этом рассказывать. Это вам на будущее. Конечно, лучшее качество строителей — это строить, а не говорить, поэтому принимается ваша информация», — сказал Дмитрий Махонин. Губернатор также вмешался в доклад главы регионального минпрома Алексея Чибисова. Тот во время отчета об итогах бизнес-миссии делегации Прикамья в Индонезию сказал, что на выборах в этой стране «победили правильные партии и правильные люди». «Победили, наверное, те кого поддержало население. Население видит развитие страны, поэтому голосует именно за продолжение этого курса», — поправил министра Дмитрий Махонин. На заседании регионального кабмина также шла речь о внесении на утверждение заксобрания Пермского края поправок в бюджет. Проект закона предполагает, что регион дополнительно направит более трех миллиардов рублей на развитие здравоохранения и два миллиарда рублей — на развитие образования.