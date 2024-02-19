Пермский губернатор Махонин упрекнул министра в недостаточной эмоциональности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства сделал замечание региональному министру строительства Артему Габдрахманову. Махонин после доклада Габдрахманова об итогах развития строительной отрасли Прикамья в 2023 году, упрекнул главу министерства в недостаточной эмоциональности.
«Артем Раисович, если строительная отрасль показывает эффективный рост, надо, знаете, как-то более эмоционально об этом рассказывать. Это вам на будущее. Конечно, лучшее качество строителей — это строить, а не говорить, поэтому принимается ваша информация», — сказал Дмитрий Махонин.
Губернатор также вмешался в доклад главы регионального минпрома Алексея Чибисова. Тот во время отчета об итогах бизнес-миссии делегации Прикамья в Индонезию сказал, что на выборах в этой стране «победили правильные партии и правильные люди». «Победили, наверное, те кого поддержало население. Население видит развитие страны, поэтому голосует именно за продолжение этого курса», — поправил министра Дмитрий Махонин.
На заседании регионального кабмина также шла речь о внесении на утверждение заксобрания Пермского края поправок в бюджет. Проект закона предполагает, что регион дополнительно направит более трех миллиардов рублей на развитие здравоохранения и два миллиарда рублей — на развитие образования.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.