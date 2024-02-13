Пермские власти направят дополнительные деньги на здравоохранение и образование

Губернатор Дмитрий Махонин внес поправки в региональный бюджет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Пермского края дополнительно направят более 3 млрд на здравоохранение и 2 млрд на образование. Соответствующие поправки в бюджет региона внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канале.

«В сфере здравоохранения предлагается направить дополнительные 1,6 млрд на комплексные ремонты в 16 больницах региона. На борьбу с онкологическими заболеваниями и помощь онкобольным направить 2 млрд рублей. также необходимо направить 300 миллионов на благоустройство территорий четырех больниц», — написал в своем telegram-канале Махонин.

В сфере образования губернатор планирует дополнительно потратить 1,5 млрд рублей на строительство детских садов и школ. Также будет выделено 500 млн на ремонт 10 пермских школ. Махонин отметил, что средства на ремонт школ выделяются из федерального бюджета, но он считает, что можно изыскать дополнительные деньги и из регионального.

Также губернатор отметил, что 2024 год объявлен Годом семьи. В этом году планируется обеспечить детей из многодетных семей льготным проездом. Увеличить размер выплаты по программе «Молодая семья» на 15%. Выделить 280 млн рублей на финансирование программы передачи жилья для детей-сирот. Также он отметил, что многодетные семьи будут получать поддержку до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 или 23 года, если он получает очное высшее образование.

Отдельно Махонин обратил внимание на поддержку пермских муниципалитетов. По его мнению, нужно выделять финансы на благоустройство общественных пространств, обновление систем теплоснабжения и снос аварийных домов.