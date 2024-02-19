19 февраля 2024

Какое наказание грозит пособнице ВСУ, задержанной в Екатеринбурге

Пособницу ВСУ из Екатеринбурга могут обменять на российского заключенного в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
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В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Пособницу ВСУ, которую задержали и отправили в СИЗО в Екатеринбурге, могут обменять на российского заключенного, находящего в США. Такое мнение URA.RU высказал адвокат Георгий Краснов. Женщину обвинили в госизмене, ей грозит от 12 до 20 лет колонии.

«Если будет доказана вина, то ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что у нее есть гражданство США, ее в перспективе могут обменять на гражданина России, который находится под стражей в Штатах», — пояснил Краснов.

По данным ФСБ, задержанная имеет двойное гражданство — России и США. Она с 2022 года отправляла деньги, медикаменты и боеприпасы украинской армии. Суд Екатеринбурга отправил ее под стражу. Подробнее о задержании пособницы ВСУ — в сюжете URA.RU.

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Пособницу ВСУ, которую задержали и отправили в СИЗО в Екатеринбурге, могут обменять на российского заключенного, находящего в США. Такое мнение URA.RU высказал адвокат Георгий Краснов. Женщину обвинили в госизмене, ей грозит от 12 до 20 лет колонии. «Если будет доказана вина, то ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что у нее есть гражданство США, ее в перспективе могут обменять на гражданина России, который находится под стражей в Штатах», — пояснил Краснов. По данным ФСБ, задержанная имеет двойное гражданство — России и США. Она с 2022 года отправляла деньги, медикаменты и боеприпасы украинской армии. Суд Екатеринбурга отправил ее под стражу. Подробнее о задержании пособницы ВСУ — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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