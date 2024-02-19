Какое наказание грозит пособнице ВСУ, задержанной в Екатеринбурге

Пособницу ВСУ из Екатеринбурга могут обменять на российского заключенного в США

20 февраля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Женщина уже подала жалобу на арест Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Пособницу ВСУ, которую задержали и отправили в СИЗО в Екатеринбурге, могут обменять на российского заключенного, находящего в США. Такое мнение URA.RU высказал адвокат Георгий Краснов. Женщину обвинили в госизмене, ей грозит от 12 до 20 лет колонии. «Если будет доказана вина, то ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что у нее есть гражданство США, ее в перспективе могут обменять на гражданина России, который находится под стражей в Штатах», — пояснил Краснов. По данным ФСБ, задержанная имеет двойное гражданство — России и США. Она с 2022 года отправляла деньги, медикаменты и боеприпасы украинской армии. Суд Екатеринбурга отправил ее под стражу. Подробнее о задержании пособницы ВСУ — в сюжете URA.RU.

Пособницу ВСУ, которую задержали и отправили в СИЗО в Екатеринбурге, могут обменять на российского заключенного, находящего в США. Такое мнение URA.RU высказал адвокат Георгий Краснов. Женщину обвинили в госизмене, ей грозит от 12 до 20 лет колонии. «Если будет доказана вина, то ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что у нее есть гражданство США, ее в перспективе могут обменять на гражданина России, который находится под стражей в Штатах», — пояснил Краснов. По данным ФСБ, задержанная имеет двойное гражданство — России и США. Она с 2022 года отправляла деньги, медикаменты и боеприпасы украинской армии. Суд Екатеринбурга отправил ее под стражу. Подробнее о задержании пособницы ВСУ — в сюжете URA.RU.