19 февраля 2024

Новак похвалил губернатора ХМАО Комарову

Вице-премьер РФ Новак: Комарова — один из самых активных губернаторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, новак александр, все ок, комарова наталья
Александр Новак назвал Комарову одним из самых активных губернаторов РФ Фото:

На пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве вице-премьер РФ Александр Новак похвалил губернатора ХМАО Наталью Комарову за активность в области развития нефтяной промышленности. Прямой эфир транслировался на официальном сайте Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».

«Наталья Владимировна — один из самых активных губернаторов, благодаря которому развивается наша нефтяная отрасль. На сегодняшний день правительством принят проект по развитию трудноизвлекаемых запасов нефти, он реализуется уже несколько лет с помощью наших нефтяных компаний. Это инициатива именно Натальи Владимировны Комаровой», — подчеркнул Новак.

Ранее URA.RU писало, что депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. В Югре реализуется федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов».

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На пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве вице-премьер РФ Александр Новак похвалил губернатора ХМАО Наталью Комарову за активность в области развития нефтяной промышленности. Прямой эфир транслировался на официальном сайте Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «Наталья Владимировна — один из самых активных губернаторов, благодаря которому развивается наша нефтяная отрасль. На сегодняшний день правительством принят проект по развитию трудноизвлекаемых запасов нефти, он реализуется уже несколько лет с помощью наших нефтяных компаний. Это инициатива именно Натальи Владимировны Комаровой», — подчеркнул Новак. Ранее URA.RU писало, что депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. В Югре реализуется федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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