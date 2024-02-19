Новак похвалил губернатора ХМАО Комарову

На пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве вице-премьер РФ Александр Новак похвалил губернатора ХМАО Наталью Комарову за активность в области развития нефтяной промышленности. Прямой эфир транслировался на официальном сайте Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».
«Наталья Владимировна — один из самых активных губернаторов, благодаря которому развивается наша нефтяная отрасль. На сегодняшний день правительством принят проект по развитию трудноизвлекаемых запасов нефти, он реализуется уже несколько лет с помощью наших нефтяных компаний. Это инициатива именно Натальи Владимировны Комаровой», — подчеркнул Новак.
Ранее URA.RU писало, что депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. В Югре реализуется федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов».
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