Депутат Госдумы сделал заявление о добыче «трудной» нефти в ХМАО

Депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Югра — флагманский регион развития технологий добычи ТРИЗ. Помимо федеральных мер поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов у нас действуют и региональные меры. На базе „Газпром нефти“ создан отраслевой центр исследования керна, который обеспечивает возможность экспертизы технологий добычи в непосредственной близости от месторождений», — пишет Завальный.
Депутат уточнил, что для добычи «трудной» нефти действуют ряд федеральных проектов. «Сегодня, выступая в Государственной Думе на правительственном часе „О реализации приоритетных проектов в энергетике“, министр энергетики РФ Николай Шульгинов в качестве одного из таких проектов назвал реализуемый в Югре федеральный проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“», — добавляет Завальный.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова определила будущее добычи «трудной» нефти в ХМАО. В рамках программы добычи трудноизвлекаемой нефти регион планирует снижать затраты на строительство скважин, а также сокращать зависимость от импорта нефтяных технологий.
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