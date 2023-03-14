14 марта 2023

Депутат Госдумы сделал заявление о добыче «трудной» нефти в ХМАО

Депутат Госдумы Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче «трудной» нефти
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть
Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России Фото:

Депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Югра — флагманский регион развития технологий добычи ТРИЗ. Помимо федеральных мер поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов у нас действуют и региональные меры. На базе „Газпром нефти“ создан отраслевой центр исследования керна, который обеспечивает возможность экспертизы технологий добычи в непосредственной близости от месторождений», — пишет Завальный.

Депутат уточнил, что для добычи «трудной» нефти действуют ряд федеральных проектов. «Сегодня, выступая в Государственной Думе на правительственном часе „О реализации приоритетных проектов в энергетике“, министр энергетики РФ Николай Шульгинов в качестве одного из таких проектов назвал реализуемый в Югре федеральный проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“», — добавляет Завальный.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова определила будущее добычи «трудной» нефти в ХМАО. В рамках программы добычи трудноизвлекаемой нефти регион планирует снижать затраты на строительство скважин, а также сокращать зависимость от импорта нефтяных технологий.

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Депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Югра — флагманский регион развития технологий добычи ТРИЗ. Помимо федеральных мер поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов у нас действуют и региональные меры. На базе „Газпром нефти“ создан отраслевой центр исследования керна, который обеспечивает возможность экспертизы технологий добычи в непосредственной близости от месторождений», — пишет Завальный. Депутат уточнил, что для добычи «трудной» нефти действуют ряд федеральных проектов. «Сегодня, выступая в Государственной Думе на правительственном часе „О реализации приоритетных проектов в энергетике“, министр энергетики РФ Николай Шульгинов в качестве одного из таких проектов назвал реализуемый в Югре федеральный проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“», — добавляет Завальный. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова определила будущее добычи «трудной» нефти в ХМАО. В рамках программы добычи трудноизвлекаемой нефти регион планирует снижать затраты на строительство скважин, а также сокращать зависимость от импорта нефтяных технологий.
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