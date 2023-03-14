Депутат Госдумы сделал заявление о добыче «трудной» нефти в ХМАО

Депутат Госдумы Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче «трудной» нефти

15 марта 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России Фото: media.gazprom-neft.ru Депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Югра — флагманский регион развития технологий добычи ТРИЗ. Помимо федеральных мер поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов у нас действуют и региональные меры. На базе „Газпром нефти“ создан отраслевой центр исследования керна, который обеспечивает возможность экспертизы технологий добычи в непосредственной близости от месторождений», — пишет Завальный. Депутат уточнил, что для добычи «трудной» нефти действуют ряд федеральных проектов. «Сегодня, выступая в Государственной Думе на правительственном часе „О реализации приоритетных проектов в энергетике“, министр энергетики РФ Николай Шульгинов в качестве одного из таких проектов назвал реализуемый в Югре федеральный проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“», — добавляет Завальный. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова определила будущее добычи «трудной» нефти в ХМАО. В рамках программы добычи трудноизвлекаемой нефти регион планирует снижать затраты на строительство скважин, а также сокращать зависимость от импорта нефтяных технологий.

Депутат и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал ХМАО флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Югра — флагманский регион развития технологий добычи ТРИЗ. Помимо федеральных мер поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов у нас действуют и региональные меры. На базе „Газпром нефти“ создан отраслевой центр исследования керна, который обеспечивает возможность экспертизы технологий добычи в непосредственной близости от месторождений», — пишет Завальный. Депутат уточнил, что для добычи «трудной» нефти действуют ряд федеральных проектов. «Сегодня, выступая в Государственной Думе на правительственном часе „О реализации приоритетных проектов в энергетике“, министр энергетики РФ Николай Шульгинов в качестве одного из таких проектов назвал реализуемый в Югре федеральный проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“», — добавляет Завальный. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова определила будущее добычи «трудной» нефти в ХМАО. В рамках программы добычи трудноизвлекаемой нефти регион планирует снижать затраты на строительство скважин, а также сокращать зависимость от импорта нефтяных технологий.