В Авдеевке были тайные пыточные и захоронения, согласно предварительной информации. Власти Украины держали жителей города в них по политическим мотивам. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток в Авдеевке, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развернута эта работа», — заявил РИА Новости Родион Мирошник.
Он отметил, что в пыточные помещали людей по политическим статьям или подозрениям. Мирошник рассказал, что сейчас важно общаться с теми, кто выходит из Авдеевки. Они помогут установить точную информацию.
Авдеевка была освобождена 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. В Минобороны РФ рассказывали, что в Авдеевке также находились канадские и грузинские наемники. На данный момент почти завершена зачистка Авдеевки от ВСУ.
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