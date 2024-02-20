ВС РФ нашли в Авдеевке тайные пыточные

Посол МИД РФ Мирошник: в Авдеевке, предварительно, находились тайные пыточные
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В поисках пыточной у городского ГИБДД. Екатеринбург, подвал, кирпичная кладка
Местные жители помогут установить точную информацию по пыточным в Авдеевке, рассказал Родион Мирошник Фото:
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В Авдеевке были тайные пыточные и захоронения, согласно предварительной информации. Власти Украины держали жителей города в них по политическим мотивам. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток в Авдеевке, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развернута эта работа», — заявил РИА Новости Родион Мирошник.

Он отметил, что в пыточные помещали людей по политическим статьям или подозрениям. Мирошник рассказал, что сейчас важно общаться с теми, кто выходит из Авдеевки. Они помогут установить точную информацию.

Авдеевка была освобождена 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. В Минобороны РФ рассказывали, что в Авдеевке также находились канадские и грузинские наемники. На данный момент почти завершена зачистка Авдеевки от ВСУ.

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В Авдеевке были тайные пыточные и захоронения, согласно предварительной информации. Власти Украины держали жителей города в них по политическим мотивам. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток в Авдеевке, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развернута эта работа», — заявил РИА Новости Родион Мирошник. Он отметил, что в пыточные помещали людей по политическим статьям или подозрениям. Мирошник рассказал, что сейчас важно общаться с теми, кто выходит из Авдеевки. Они помогут установить точную информацию. Авдеевка была освобождена 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Однако это не принесло результатов. В Минобороны РФ рассказывали, что в Авдеевке также находились канадские и грузинские наемники. На данный момент почти завершена зачистка Авдеевки от ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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