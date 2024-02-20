ВС РФ практически завершили зачистку Авдеевки: карта спецоперации на 20 февраля

В Авдеевке наравне с «азовцами»* воевали грузинские и канадские наемники

20 февраля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России практически завершила зачистку Авдеевку от оставшихся солдат ВСУ и наемников. В городе были найдены склады иностранного производства. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Купянское направление Была уничтожена украинская САУ Krab польского производства. По ним отработали артиллеристы группировки войск «Запад». Вражеская установка была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой ВС РФ. Донецкое направление В Авдеевке выявлены канадские и грузинские наемники. Они сражались вместе с боевиками нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Еще были найдены неиспользованные патроны импортного производства и склад боеприпасов, в котором были снаряды для 120-миллиметровых минометов. Минобороны РФ опубликовало видео того, как российских солдат встретили в Авдеевке. Местные жители были рады освобождению города. Татьяна рассказала, что ранее она не могла выйти на улицу, постоянно скрываясь в подвалах. Зачистка Авдеевки почти завершена. Об этом рассказал военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса группировки «Юг» с позывным «Сармат». Он отметил, что основные силы уже вышли из города. Сейчас там остаются лишь несколько солдат ВСУ. Штурмом был взят опорный пункт ВСУ на артемовском направлении. В операции участвовали костромские десантники, передает Пятый канал. Бои шли к северо-западу от Артемовска. Позиции армии Украины были обнаружены в ходе воздушной разведки. Вместе с костромскими десантниками в операции участвовали и беспилотники. Южнодонецкое направление ВС РФ не дали армии Украине провести ротации в районе шести населенных пунктов и улучшили свое положение на передовой. Это произошло на позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского. Также были поражены опорные пункты и места скопления живой силы нескольких украинских бригад. Бои произошли в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного. Были уничтожены три пункта временной дислокации ВСУ. Запорожское направление Продолжаются бои около Работино и Вербового. Военкоры сообщали, что сражения активизировались после полного освобождения Авдеевки 17 февраля. Херсонское направление ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр. Для этого украинские военные используют резиновые лодки. Командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Артист» рассказал Минобороны, что те места, где ВСУ пытаются пересечь реку, находятся под полным огневым контролем со стороны ВС РФ. Каждый день армия Украины примерно 10 раз пытается переправиться на левый берег Днепра, чтобы расширить плацдарм в Крынках. * «Азов» — запрещенная в России террористическая организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия России практически завершила зачистку Авдеевку от оставшихся солдат ВСУ и наемников. В городе были найдены склады иностранного производства. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Была уничтожена украинская САУ Krab польского производства. По ним отработали артиллеристы группировки войск «Запад». Вражеская установка была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой ВС РФ. В Авдеевке выявлены канадские и грузинские наемники. Они сражались вместе с боевиками нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Еще были найдены неиспользованные патроны импортного производства и склад боеприпасов, в котором были снаряды для 120-миллиметровых минометов. Минобороны РФ опубликовало видео того, как российских солдат встретили в Авдеевке. Местные жители были рады освобождению города. Татьяна рассказала, что ранее она не могла выйти на улицу, постоянно скрываясь в подвалах. Зачистка Авдеевки почти завершена. Об этом рассказал военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса группировки «Юг» с позывным «Сармат». Он отметил, что основные силы уже вышли из города. Сейчас там остаются лишь несколько солдат ВСУ. Штурмом был взят опорный пункт ВСУ на артемовском направлении. В операции участвовали костромские десантники, передает Пятый канал. Бои шли к северо-западу от Артемовска. Позиции армии Украины были обнаружены в ходе воздушной разведки. Вместе с костромскими десантниками в операции участвовали и беспилотники. ВС РФ не дали армии Украине провести ротации в районе шести населенных пунктов и улучшили свое положение на передовой. Это произошло на позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского. Также были поражены опорные пункты и места скопления живой силы нескольких украинских бригад. Бои произошли в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного. Были уничтожены три пункта временной дислокации ВСУ. Продолжаются бои около Работино и Вербового. Военкоры сообщали, что сражения активизировались после полного освобождения Авдеевки 17 февраля. ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр. Для этого украинские военные используют резиновые лодки. Командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Артист» рассказал Минобороны, что те места, где ВСУ пытаются пересечь реку, находятся под полным огневым контролем со стороны ВС РФ. Каждый день армия Украины примерно 10 раз пытается переправиться на левый берег Днепра, чтобы расширить плацдарм в Крынках. * «Азов» — запрещенная в России террористическая организация