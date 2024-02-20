В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке

Минобороны: в Авдеевке находились канадские и грузинские наемники
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Наемники из Грузии и Канады вели бои с российскими военными (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщил один из военных штурмового подразделения группировки «Центр».

«По допросу командира роты „азовского“ батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — передает его слова Минобороны РФ. Отмечается, что на территории опорного пункта в Авдеевке после бегства ВСУ были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны.

Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат. Позже стало известно, что российские бойцы полностью очистили от солдат ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.

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В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщил один из военных штурмового подразделения группировки «Центр». «По допросу командира роты „азовского“ батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — передает его слова Минобороны РФ. Отмечается, что на территории опорного пункта в Авдеевке после бегства ВСУ были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны. Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат. Позже стало известно, что российские бойцы полностью очистили от солдат ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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