В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщил один из военных штурмового подразделения группировки «Центр».
«По допросу командира роты „азовского“ батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — передает его слова Минобороны РФ. Отмечается, что на территории опорного пункта в Авдеевке после бегства ВСУ были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны.
Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате боев за город ВСУ за сутки потеряли 1500 солдат. Позже стало известно, что российские бойцы полностью очистили от солдат ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.
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