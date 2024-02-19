19 февраля 2024

На выставке «Россия» начался отсчет до добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХМАО на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, выставка
В павильоне ХМАО на выставке «Россия» запустили счетчик до момента добычи очередного миллиарда нефти в регионе Фото:

На выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, начался отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Я вас всех приглашаю на наш стенд на выставке „Россия“, где вы можете принять участие в запуске счетчика, который отсчитывает время до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Ее мы рассчитываем добыть в следующем году», — поделилась Комарова с участникам пленарной сессии.

Она предложила присутствующим расписаться на бочке, где накапливается очередной миллиард югорской нефти. «В 2025 году, когда мы отметим добычу 13-миллиардной тонны нефти в Югре, ваша подпись будет стоять на этой бочке», — отметила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что Комарова договорилась с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Об этом глава региона сообщила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, начался отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Я вас всех приглашаю на наш стенд на выставке „Россия“, где вы можете принять участие в запуске счетчика, который отсчитывает время до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Ее мы рассчитываем добыть в следующем году», — поделилась Комарова с участникам пленарной сессии. Она предложила присутствующим расписаться на бочке, где накапливается очередной миллиард югорской нефти. «В 2025 году, когда мы отметим добычу 13-миллиардной тонны нефти в Югре, ваша подпись будет стоять на этой бочке», — отметила глава региона. Ранее URA.RU писало, что Комарова договорилась с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Об этом глава региона сообщила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...