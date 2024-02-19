На выставке «Россия» начался отсчет до добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО

20 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

В павильоне ХМАО на выставке «Россия» запустили счетчик до момента добычи очередного миллиарда нефти в регионе Фото: Георгий Бергал © URA.RU На выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, начался отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Я вас всех приглашаю на наш стенд на выставке „Россия“, где вы можете принять участие в запуске счетчика, который отсчитывает время до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Ее мы рассчитываем добыть в следующем году», — поделилась Комарова с участникам пленарной сессии. Она предложила присутствующим расписаться на бочке, где накапливается очередной миллиард югорской нефти. «В 2025 году, когда мы отметим добычу 13-миллиардной тонны нефти в Югре, ваша подпись будет стоять на этой бочке», — отметила глава региона. Ранее URA.RU писало, что Комарова договорилась с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Об этом глава региона сообщила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве.

На выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, начался отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Я вас всех приглашаю на наш стенд на выставке „Россия“, где вы можете принять участие в запуске счетчика, который отсчитывает время до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Ее мы рассчитываем добыть в следующем году», — поделилась Комарова с участникам пленарной сессии. Она предложила присутствующим расписаться на бочке, где накапливается очередной миллиард югорской нефти. «В 2025 году, когда мы отметим добычу 13-миллиардной тонны нефти в Югре, ваша подпись будет стоять на этой бочке», — отметила глава региона. Ранее URA.RU писало, что Комарова договорилась с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Об этом глава региона сообщила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве.