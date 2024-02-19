19 февраля 2024

Комарова договорилась с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Губернатор ХМАО Наталья Комарова совместно с Минэнерго готовят перечень технологий для развития нефтяной отрасли Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова договорилась с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Об этом глава региона сообщила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве. Эфир транслировался на официальном сайте Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».

«Для продвижения технологических инноваций в нефтяной отрасли нужны соответствующие условия. Мы сейчас готовим с Минэнерго перечень технологий, в которых нуждается отрасль. Предлагаю на комиссии по импортозамещению в преддверии Дня нефтяника и газовика проверить, на что мы вышли с точки зрения налогового обеспечения такого рода деятельности компаний, ученых», — отметила Комарова, обращаясь к вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Губернатор рассказала о инновационных технологиях, которые используют югорские нефтяники для добычи нефти: цифровых месторождениях, «умных» скважинах, беспилотниках для обеспечения безопасности трубопроводов. «Благодаря инновационным технологиям 12-миллиардную тонну нефти в ХМАО удалось добыть за 4,5 года, тогда как первый миллиард добывали 14 лет», — подчеркнула Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Комарова во время встречи с вице-премьером РФ обсудила добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых и меры господдержки нефтяной отрасли в регионе. Также глава региона рассказала о новых технологиях добычи нефти.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова договорилась с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Об этом глава региона сообщила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике» на выставке «Россия» в Москве. Эфир транслировался на официальном сайте Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «Для продвижения технологических инноваций в нефтяной отрасли нужны соответствующие условия. Мы сейчас готовим с Минэнерго перечень технологий, в которых нуждается отрасль. Предлагаю на комиссии по импортозамещению в преддверии Дня нефтяника и газовика проверить, на что мы вышли с точки зрения налогового обеспечения такого рода деятельности компаний, ученых», — отметила Комарова, обращаясь к вице-премьеру РФ Александру Новаку. Губернатор рассказала о инновационных технологиях, которые используют югорские нефтяники для добычи нефти: цифровых месторождениях, «умных» скважинах, беспилотниках для обеспечения безопасности трубопроводов. «Благодаря инновационным технологиям 12-миллиардную тонну нефти в ХМАО удалось добыть за 4,5 года, тогда как первый миллиард добывали 14 лет», — подчеркнула Комарова. Ранее URA.RU писало, что Комарова во время встречи с вице-премьером РФ обсудила добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых и меры господдержки нефтяной отрасли в регионе. Также глава региона рассказала о новых технологиях добычи нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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