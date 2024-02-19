В Челябинске за два месяца подорожали комнаты в коммунальных квартирах. Инфографика

В Челябинске цены на комнаты в коммунальных квартирах выросли на 20%

20 февраля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Цены на комнаты в Челябинске в 2023 году в среднем выросли на 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала декабря 2023 года цена на комнаты в коммунальных квартирах выросла на 20%. На данный момент их стоимость в среднем составляет 862 тысяч рублей за объект, следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Челябинске текущая стоимость квартир без посредников составляет 862 тысячи рублей за объект. В декабре 2023 года стоимость комнат в коммунальных квартирах составляла 701 тысячу рублей за объект», — сообщается на сайте. Как отметил челябинский риелтор Станислав Гоголев, комнаты в большинстве случаев продаются в многокомнатных квартирах, расположенных недалеко от центрального района города. Их стоимость составляет от 420 тысяч до 2 млн 200 тысяч рублей. В среднем В 2023 году данные объекты в Челябинске подорожали на 236 тысяч рублей. Стоимость комнат в Челябинске в среднем составляет 862 тысячи за квадратный метр Инфографика: сайт Restate

В Челябинске с начала декабря 2023 года цена на комнаты в коммунальных квартирах выросла на 20%. На данный момент их стоимость в среднем составляет 862 тысяч рублей за объект, следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Челябинске текущая стоимость квартир без посредников составляет 862 тысячи рублей за объект. В декабре 2023 года стоимость комнат в коммунальных квартирах составляла 701 тысячу рублей за объект», — сообщается на сайте. Как отметил челябинский риелтор Станислав Гоголев, комнаты в большинстве случаев продаются в многокомнатных квартирах, расположенных недалеко от центрального района города. Их стоимость составляет от 420 тысяч до 2 млн 200 тысяч рублей. В среднем В 2023 году данные объекты в Челябинске подорожали на 236 тысяч рублей.