19 февраля 2024

В Челябинске за два месяца подорожали комнаты в коммунальных квартирах. Инфографика

В Челябинске цены на комнаты в коммунальных квартирах выросли на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, комната, недвижимость, жилье, новое жилье, стройка, новостройка
Цены на комнаты в Челябинске в 2023 году в среднем выросли на 20% Фото:

В Челябинске с начала декабря 2023 года цена на комнаты в коммунальных квартирах выросла на 20%. На данный момент их стоимость в среднем составляет 862 тысяч рублей за объект, следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

«В Челябинске текущая стоимость квартир без посредников составляет 862 тысячи рублей за объект. В декабре 2023 года стоимость комнат в коммунальных квартирах составляла 701 тысячу рублей за объект», — сообщается на сайте.

Как отметил челябинский риелтор Станислав Гоголев, комнаты в большинстве случаев продаются в многокомнатных квартирах, расположенных недалеко от центрального района города. Их стоимость составляет от 420 тысяч до 2 млн 200 тысяч рублей. В среднем В 2023 году данные объекты в Челябинске подорожали на 236 тысяч рублей.

Стоимость комнат в Челябинске в среднем составляет 862 тысячи за квадратный метр
Стоимость комнат в Челябинске в среднем составляет 862 тысячи за квадратный метр

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В Челябинске с начала декабря 2023 года цена на комнаты в коммунальных квартирах выросла на 20%. На данный момент их стоимость в среднем составляет 862 тысяч рублей за объект, следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Челябинске текущая стоимость квартир без посредников составляет 862 тысячи рублей за объект. В декабре 2023 года стоимость комнат в коммунальных квартирах составляла 701 тысячу рублей за объект», — сообщается на сайте. Как отметил челябинский риелтор Станислав Гоголев, комнаты в большинстве случаев продаются в многокомнатных квартирах, расположенных недалеко от центрального района города. Их стоимость составляет от 420 тысяч до 2 млн 200 тысяч рублей. В среднем В 2023 году данные объекты в Челябинске подорожали на 236 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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