В Челябинске с начала декабря 2023 года цена на комнаты в коммунальных квартирах выросла на 20%. На данный момент их стоимость в среднем составляет 862 тысяч рублей за объект, следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.
«В Челябинске текущая стоимость квартир без посредников составляет 862 тысячи рублей за объект. В декабре 2023 года стоимость комнат в коммунальных квартирах составляла 701 тысячу рублей за объект», — сообщается на сайте.
Как отметил челябинский риелтор Станислав Гоголев, комнаты в большинстве случаев продаются в многокомнатных квартирах, расположенных недалеко от центрального района города. Их стоимость составляет от 420 тысяч до 2 млн 200 тысяч рублей. В среднем В 2023 году данные объекты в Челябинске подорожали на 236 тысяч рублей.
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