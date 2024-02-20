В Кремле отказались комментировать видеообращение Юлии Навальной

20 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Песков назвал обвинения Навальной голословными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не собирается комментировать видеообращение вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в нем содержатся голословные обвинения. «Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные обвинения против главы российского государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, я оставлю это без комментариев», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин не видел обращения, в котором Навальная пообещала продолжать дела своего мужа.

Кремль не собирается комментировать видеообращение вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в нем содержатся голословные обвинения. «Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные обвинения против главы российского государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, я оставлю это без комментариев», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин не видел обращения, в котором Навальная пообещала продолжать дела своего мужа.