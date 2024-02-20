В Кремле отказались комментировать видеообращение Юлии Навальной

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков назвал обвинения Навальной голословными Фото:

Кремль не собирается комментировать видеообращение вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в нем содержатся голословные обвинения.

«Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные обвинения против главы российского государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, я оставлю это без комментариев», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин не видел обращения, в котором Навальная пообещала продолжать дела своего мужа.

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Кремль не собирается комментировать видеообращение вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в нем содержатся голословные обвинения. «Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные обвинения против главы российского государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, я оставлю это без комментариев», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин не видел обращения, в котором Навальная пообещала продолжать дела своего мужа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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