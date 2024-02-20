Амстердамский суд отклонил апелляцию России о выплатах экс-акционерам ЮКОСа

20 февраля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Суд оставил в силе постановление о выплате экс-акционерам ЮКОСа со стороны России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Это следует из постановления суда. «Суд сделал вывод о том, что, даже если бы Россия своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены», — говорится в заявлении суда. Его приводит РИА Новости. Компенсация была присуждена еще 10 лет назад на суде в Гааге. Следствие посчитало, что Россия якобы специально обанкротила ЮКОС. После этого РФ пыталась несколько раз оспорить решение. Однако проценты шли, а сумма росла. К 2020 году сумма, которую обязана РФ, выросла до 57 миллиардов долларов. ЮКОС — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год.

Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Это следует из постановления суда. «Суд сделал вывод о том, что, даже если бы Россия своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены», — говорится в заявлении суда. Его приводит РИА Новости. Компенсация была присуждена еще 10 лет назад на суде в Гааге. Следствие посчитало, что Россия якобы специально обанкротила ЮКОС. После этого РФ пыталась несколько раз оспорить решение. Однако проценты шли, а сумма росла. К 2020 году сумма, которую обязана РФ, выросла до 57 миллиардов долларов. ЮКОС — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год.