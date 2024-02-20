Задержанная в Екатеринбурге гражданка США перевела ВСУ почти 52 доллара

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Клипарт. Екатеринбург, кошелек, портмоне, доллары, валюта
Женщина помогала фонду «Razom for Ukraine» Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Обладательница американского паспорта Ксения Хавана (Карелина), которую задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге за госизмену, отправляла деньги для оказания помощи украинской армии. Речь идет о переводе в фонд «Razom for Ukraine» в размере 51,8 долларов США.

«Известно, что Ксению Хавана обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов США на счет украинского фонда „Razom for Ukraine“», — пишет telegram-канал правозащитного проекта «Первый отдел». ФСБ сообщает, что девушка осуществляла сборы денег в интересах ВСУ.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Суд отправил ее под стражу. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.

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Обладательница американского паспорта Ксения Хавана (Карелина), которую задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге за госизмену, отправляла деньги для оказания помощи украинской армии. Речь идет о переводе в фонд «Razom for Ukraine» в размере 51,8 долларов США. «Известно, что Ксению Хавана обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов США на счет украинского фонда „Razom for Ukraine“», — пишет telegram-канал правозащитного проекта «Первый отдел». ФСБ сообщает, что девушка осуществляла сборы денег в интересах ВСУ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Суд отправил ее под стражу. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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