Задержанная в Екатеринбурге гражданка США перевела ВСУ почти 52 доллара

20 февраля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Женщина помогала фонду «Razom for Ukraine» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Обладательница американского паспорта Ксения Хавана (Карелина), которую задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге за госизмену, отправляла деньги для оказания помощи украинской армии. Речь идет о переводе в фонд «Razom for Ukraine» в размере 51,8 долларов США. «Известно, что Ксению Хавана обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов США на счет украинского фонда „Razom for Ukraine“», — пишет telegram-канал правозащитного проекта «Первый отдел». ФСБ сообщает, что девушка осуществляла сборы денег в интересах ВСУ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Суд отправил ее под стражу. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.

Обладательница американского паспорта Ксения Хавана (Карелина), которую задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге за госизмену, отправляла деньги для оказания помощи украинской армии. Речь идет о переводе в фонд «Razom for Ukraine» в размере 51,8 долларов США. «Известно, что Ксению Хавана обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов США на счет украинского фонда „Razom for Ukraine“», — пишет telegram-канал правозащитного проекта «Первый отдел». ФСБ сообщает, что девушка осуществляла сборы денег в интересах ВСУ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Суд отправил ее под стражу. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.