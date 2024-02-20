Зеленский признал критическую обстановку под Харьковом

20 февраля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пожаловался на нехватку вооружений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении. Об этом он высказался после того, как побывал на позициях украинских бригад. «Ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — написал Зеленский в соцсети X, комментируя свой визит на позиции ВСУ под Харьковом. Он также пожаловался на нехватку вооружений и задержку западной военной помощи. Пользователи раскритиковали сообщение, назвав украинского лидера попрошайкой. Они призвали его к началу мирных переговоров с Россией. Ранее телеканал CNN сообщал, что Украина пытается защищаться на поле боя с хронической нехваткой боеприпасов и снарядов. Авторы статьи обвинили США и Европу в долгой поставке вооружения для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении. Об этом он высказался после того, как побывал на позициях украинских бригад. «Ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — написал Зеленский в соцсети X, комментируя свой визит на позиции ВСУ под Харьковом. Он также пожаловался на нехватку вооружений и задержку западной военной помощи. Пользователи раскритиковали сообщение, назвав украинского лидера попрошайкой. Они призвали его к началу мирных переговоров с Россией. Ранее телеканал CNN сообщал, что Украина пытается защищаться на поле боя с хронической нехваткой боеприпасов и снарядов. Авторы статьи обвинили США и Европу в долгой поставке вооружения для ВСУ.