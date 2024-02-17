Названа самая главная проблема Украины

CNN: главная проблема ВСУ — хроническая нехватка снарядов и боеприпасов

17 февраля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Запад боится отправлять F-16, так как ВСУ могут их использовать для удара по РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается защищаться на поле боя с хронической нехваткой боеприпасов и снарядов. Об этом сообщили в CNN. Авторы статьи обвинили США и Европу в долгой поставке вооружения для ВСУ. «Гораздо более серьезная проблема Украины заключается в том, что она защищает линию фронта протяженностью 1000 километров с хронической нехваткой артиллерийских снарядов и других боеприпасов», — говорится в материале. Авторы статьи назвали причиной неудач ВСУ задержку помощи от США и Европы. В статье отметили, что лучшие украинские подразделения уже два года участвуют в боевых действиях без остановки. По словам авторов, у ВСУ может быть результат только при условии кардинальных изменений в технологиях и дальнейших поставок вооружения с Запада. Они подчеркнули, что некоторые западные лидеры боятся отправлять боевые самолеты F-16, так как ВСУ могут их использовать для удара по российскому тылу. Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщил, что западные партнеры намерены предоставить Украине первые истребители F-16 вместе с техникой для их обслуживания в течение 2024 года. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские военные испытывают опасения в отношении перемещения на территорию страны западных истребителей и ракет ПВО из-за высоких рисков их уничтожения силами ВС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина пытается защищаться на поле боя с хронической нехваткой боеприпасов и снарядов. Об этом сообщили в CNN. Авторы статьи обвинили США и Европу в долгой поставке вооружения для ВСУ. «Гораздо более серьезная проблема Украины заключается в том, что она защищает линию фронта протяженностью 1000 километров с хронической нехваткой артиллерийских снарядов и других боеприпасов», — говорится в материале. Авторы статьи назвали причиной неудач ВСУ задержку помощи от США и Европы. В статье отметили, что лучшие украинские подразделения уже два года участвуют в боевых действиях без остановки. По словам авторов, у ВСУ может быть результат только при условии кардинальных изменений в технологиях и дальнейших поставок вооружения с Запада. Они подчеркнули, что некоторые западные лидеры боятся отправлять боевые самолеты F-16, так как ВСУ могут их использовать для удара по российскому тылу. Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщил, что западные партнеры намерены предоставить Украине первые истребители F-16 вместе с техникой для их обслуживания в течение 2024 года. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские военные испытывают опасения в отношении перемещения на территорию страны западных истребителей и ракет ПВО из-за высоких рисков их уничтожения силами ВС РФ.