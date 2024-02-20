В Тюмени на крышах домов появились опасные сосульки. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лёд и сосульки. Тюмень
Во всех микрорайонах города можно встретить ледяные глыбы на крышах домов Фото:

С наступлением теплой погоды тюменцы стали чаще замечать опасные сосульки на крышах домов. Кто должен их убирать и куда жаловаться на большие глыбы льда — в фоторепортаже URA.RU.

Лед и сосульки. Тюмень
К образованию ледышек приводят несколько факторов: скачки температуры, потепление и снегопад. По данным синоптиков, в Тюмени к началу марта температура воздуха поднимется до +1. Уже сейчас на крышах зданий можно встретить ледяные глыбы
Фото:
Лед и сосульки. Тюмень
Сосульки встречаются во всех микрорайонах города. Очищать многоэтажки от льда — обязанность УК, а здания офисов, торговых центров и других учреждений — собственников и арендаторов
Фото:
Лед и сосульки. Тюмень
Такие глыбы представляют опасность для тюменцев и их машин. Падение льда на человека может привести и к летальному исходу, поэтому жителям рекомендуют не подходить к крышам зданий, с которых может сойти снег
Фото:
Лед и сосульки. Тюмень
А при наличии подобных ограждений важно не заходить за них и обходить место безопасным путем. Если же из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, — вызывайте скорую
Фото:
Лед и сосульки. Тюмень
Следить за своевременной очисткой крыш от льда должны квартальные инспекторы при службах заказчика по благоустройству управ. УК рекомендовано заранее принимать меры по недопущению образования опасных ледяных глыб
Фото:
Лед и сосульки. Тюмень
Пожаловаться на сосульки и гололед можно на портале «Тюмень — наш дом». Также жителям предлагают обращаться по телефону Единого центра оперативного реагирования города 45-15-20
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С наступлением теплой погоды тюменцы стали чаще замечать опасные сосульки на крышах домов. Кто должен их убирать и куда жаловаться на большие глыбы льда — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...