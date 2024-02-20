Во всех микрорайонах города можно встретить ледяные глыбы на крышах домов
С наступлением теплой погоды тюменцы стали чаще замечать опасные сосульки на крышах домов. Кто должен их убирать и куда жаловаться на большие глыбы льда — в фоторепортаже URA.RU.
К образованию ледышек приводят несколько факторов: скачки температуры, потепление и снегопад. По данным синоптиков, в Тюмени к началу марта температура воздуха поднимется до +1. Уже сейчас на крышах зданий можно встретить ледяные глыбы
Сосульки встречаются во всех микрорайонах города. Очищать многоэтажки от льда — обязанность УК, а здания офисов, торговых центров и других учреждений — собственников и арендаторов
Такие глыбы представляют опасность для тюменцев и их машин. Падение льда на человека может привести и к летальному исходу, поэтому жителям рекомендуют не подходить к крышам зданий, с которых может сойти снег
А при наличии подобных ограждений важно не заходить за них и обходить место безопасным путем. Если же из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, — вызывайте скорую
Следить за своевременной очисткой крыш от льда должны квартальные инспекторы при службах заказчика по благоустройству управ. УК рекомендовано заранее принимать меры по недопущению образования опасных ледяных глыб
Пожаловаться на сосульки и гололед можно на портале «Тюмень — наш дом». Также жителям предлагают обращаться по телефону Единого центра оперативного реагирования города 45-15-20
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