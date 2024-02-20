Во всех микрорайонах города можно встретить ледяные глыбы на крышах домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С наступлением теплой погоды тюменцы стали чаще замечать опасные сосульки на крышах домов. Кто должен их убирать и куда жаловаться на большие глыбы льда — в фоторепортаже URA.RU.

К образованию ледышек приводят несколько факторов: скачки температуры, потепление и снегопад. По данным синоптиков, в Тюмени к началу марта температура воздуха поднимется до +1. Уже сейчас на крышах зданий можно встретить ледяные глыбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сосульки встречаются во всех микрорайонах города. Очищать многоэтажки от льда — обязанность УК, а здания офисов, торговых центров и других учреждений — собственников и арендаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Такие глыбы представляют опасность для тюменцев и их машин. Падение льда на человека может привести и к летальному исходу, поэтому жителям рекомендуют не подходить к крышам зданий, с которых может сойти снег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

А при наличии подобных ограждений важно не заходить за них и обходить место безопасным путем. Если же из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, — вызывайте скорую Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Следить за своевременной очисткой крыш от льда должны квартальные инспекторы при службах заказчика по благоустройству управ. УК рекомендовано заранее принимать меры по недопущению образования опасных ледяных глыб Фото: Денис Моргунов © URA.RU