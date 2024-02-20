Финская фармкомпания обанкротится из-за ухода с российского рынка

20 февраля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Фармкомпания Orion Pharma может закрыть свой завод в Финляндии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финская фармацевтическая компания Orion Pharma объявила о возможном закрытии своего завода в Финляндии в связи с уходом с российского рынка. Убыточность предприятия вызвана потерей прибыли от продажи продукции в России. «Ушедшая из РФ Orion Pharma объявила о возможном закрытии завода в Финляндии. Предприятие стало убыточным из-за потери прибыли с российского рынка», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в прошлом году компания потеряла 25 миллионов евро после прекращения работы на российской территории. Кроме того, Orion Pharma столкнулась с несостоятельностью на европейском рынке, поскольку клиенты не проявляют интереса к их продукции. Компания планирует провести массовое сокращение сотрудников, а в дальнейшем, если не сможет вернуться на российский рынок, рассматривает возможность полного закрытия завода в финском городе Куопио, передали в telegram-канале. Компания Orion Pharma прекратила свою работу в России 19 июля 2023 года, передает Life . С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные производители стали покидать российский рынок.

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma объявила о возможном закрытии своего завода в Финляндии в связи с уходом с российского рынка. Убыточность предприятия вызвана потерей прибыли от продажи продукции в России. «Ушедшая из РФ Orion Pharma объявила о возможном закрытии завода в Финляндии. Предприятие стало убыточным из-за потери прибыли с российского рынка», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в прошлом году компания потеряла 25 миллионов евро после прекращения работы на российской территории. Кроме того, Orion Pharma столкнулась с несостоятельностью на европейском рынке, поскольку клиенты не проявляют интереса к их продукции. Компания планирует провести массовое сокращение сотрудников, а в дальнейшем, если не сможет вернуться на российский рынок, рассматривает возможность полного закрытия завода в финском городе Куопио, передали в telegram-канале. Компания Orion Pharma прекратила свою работу в России 19 июля 2023 года, передает Life. С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, иностранные производители стали покидать российский рынок.