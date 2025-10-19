Финский политик был шокирован заявлением Стубба о России
Финляндия уже несколько раз меняла свою позицию по отношению к России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости привлечь Россию к переговорам по Украине вызвало резкую реакцию внутри страны. Член национал-консервативного «Альянса свободы» Армандо Мема выразил удивление в соцсети X, противопоставив нынешний призыв к миру предыдущим жестким высказываниям президента.
«Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы [президента США Дональда] Трампа по мирному урегулированию», — написал политик.
Критика прозвучала на следующий день после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны подробно обсудили украинский кризис, и Путин подтвердил приверженность дипломатическому пути. Также лидеры договорились проработать возможность новой встречи в Будапеште.
