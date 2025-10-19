За дело взялись профессионалы: как проходит новая операция по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае

Семья Усольцевых, потерявшаяся в тайге, могла сбежать заграницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярском крае с 28 сентября ищут пропавшую в горно-таежной местности семью Усольцевых. После завершения активных поисков была начата новая операция с участием только профессиональных спасателей. В краевом аварийно-спасательном формировании «Спасатель» сообщили, что результатов пока нет, однако поисковые мероприятия продолжаются.

Сейчас в операции участвуют группы пешего патрулирования, кинологи с собаками и сотрудники ФСБ. Особое внимание уделяется труднодоступным участкам леса и гор, где могла бы находиться семья. Более подробно о последних новостях пропавшей семьи — в материале URA.RU.

Поиски семьи Усольцевых возобновлены

В Красноярском крае 18 октября возобновились поиски семьи Усольцевых, пропавших в лесной местности Партизанского района. О начале новых поисков сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании «Спасатель», их слова приводит «Общественная Служба Новостей».

Уточняется, что профессиональных спасателей направили в район. Также на квадроциклах и в пешем порядке отправились работники краевого формирования. Операция координируется совместно с сотрудниками полиции.

Результатов нет

Спасатели Красноярского края обследовали восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров горно-таежной местности. Однако поисковая операция не принесла результатов. Отмечается, что несмотря на отсутствие результатов работы продолжаются.

Усольцевы вышли на связь?

Во время расследования исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае был обнаружен второй, максимально скрытный аккаунт главы семейства Сергея Усольцева в социальной сети. Об этом сообщил блогер Александр Андрюшенков, помогающий в поисках. По его словам, последняя активность Усольцева в интернете зафиксирована 3 октября, хотя сама семья исчезла еще 28 сентября, передает «Царьград».

Блогер отметил, что наличие второго аккаунта может свидетельствовать о попытке семьи скрыть свои действия. Он полагает, что семья ушла осознанно и, возможно, планировала пересечь границу. Сын Усольцевых рассказал, что аккаунт его отца мог появиться в сети из-за того, что кто-то из знакомых позвонил на телефон Сергея. Однако поисковики отмечают, что мобильный был недоступен в тот момент, когда зафиксирована онлайн-активность. По их мнению, это может быть связано либо с возможным использованием аккаунта третьими лицами, либо с техническими особенностями работы социальной сети.

Шанс найти семью практически отсутствует

Депутат Госдумы и координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов в беседе с Life.ru заявил, что все возможные способы по поиску семьи Усольцевых были использованы, но вероятность найти пропавших живыми крайне мала. Он пояснил, что в регионе уже выпало много снега, это значительно осложнило поисковые работы.

По его словам, условия в тайге сейчас критические, и надежды на благополучный исход почти не осталось. Леонов пояснил, что обнаружить тела возможно лишь после схода снега весной. Несмотря на прекращение активных поисков, спасатели продолжают работу в автономном режиме. Полноценные поисковые операции планируется возобновить не раньше апреля-мая 2026 года.

Новые версии пропажи

Укрылись в курумнике

Старший сын семьи Усольцевых Данил Баталов сообщил, что его родители могли укрыться в курумнике после того, как отправились на поиски пропавшей собаки. Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят». По словам Баталова, семья находится в укрытии, но на текущий момент их местонахождение неизвестно.

Баталов объяснил, что пес по кличке Барсик, мог потеряться из-за возраста и состояния здоровья. По словам Данила, родители ушли искать собаку, когда началась буря и поднялся густой туман, из-за чего они не смогли вернуться на тропу.

Курумник — это участок горной местности, покрытый крупными валунами различного размера. Перемещение по таким склонам в условиях непогоды представляет серьезную опасность. Существуют предположения, что семья могла укрыться в одной из естественных пещер, образованных нагромождением камней.

Семью убили

Криминалист Михаил Игнатов выдвинул новую версию гибели семьи, пропавшей в тайге. Эксперт заявил, что семья стала жертвой умышленных действий третьих лиц. По словам криминалиста, версия нападения браконьеров или сектантов объясняет ряд нестыковок в материалах дела.

«Я считаю, что они стали жертвами людей. Это могли быть браконьеры, которые нарвались на них и решили их зачистить, чтобы не было свидетелей. Или это жертвы каких-то сатанистов-сектантов. Они провели свои страшные обряды и утилизировали их», — заявил Михаил Игнатов.

Уехали из страны

Семья Усольцевых могла нелегально покинуть Россию и пересечь границу с одной из соседних стран, например, с Казахстаном, считает блогер Александр Андрюшенков. По его словам, версия о выезде за рубеж без оформления документов объясняет отсутствие следов семьи в регионе и неудачи официальных поисков. Также отмечается, что признаков их пребывания на территории России не обнаружено.

Происшествие с отцом

Заслуженный спасатель России Андрей Легошин высказал свою версию исчезновения. По его мнению, причиной трагедии могло стать происшествие с главой семьи. В подобных ситуациях женщины и дети часто теряются и не могут быстро сориентироваться, если глава семьи внезапно становится недееспособен. Легошин пояснил, что поиски, вероятно, ведутся не там, где нужно, и семья может находиться совсем рядом с местом пропажи, но вне зоны активных поисков.

Сын отверг версии о побеге семьи

Сын пропавших супругов Усольцевых отверг версию о побеге семьи. Даниил Баталов заявил, что категорически не согласен с предположениями о том, что его семья могла покинуть город по собственной воле.

По словам Баталова, Ирина Усольцева всегда внимательно относилась к домашним животным и не могла оставить кота одного без присмотра. Молодой человек добавил, что продолжает надеяться на благополучный исход и ждет новостей о родителях.