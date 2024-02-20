Как выдала себя американка, задержанная в Екатеринбурге за помощь ВСУ

Обладательница американского гражданства Ксения Хавана (Карелина), которую задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге за госизмену, попала в поле зрения силовиков из-за мелкого хулиганства — девушка материлась в общественном месте. Об этом URA.RU рассказали в облсуде.
«Девушка в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе. Прибытие полицейских только раззадорило женщину — она не реагировала на их законные требования и оказала сопротивление при задержании. Применяла силу, хваталась за одежду. 29 января ее признали виновной, ей дали административный арест на 14 суток по статье „Хулиганство“. Она вину свою не признала. А уже 30 января она подала жалобу на арест в Свердловский областной суд, но ее не удовлетворили», — отметили в суде.
О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Суд отправил ее под стражу. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком аресте — в отдельном сюжете URA.RU.
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