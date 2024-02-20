Как выдала себя американка, задержанная в Екатеринбурге за помощь ВСУ

Американку, помогавшую деньгами ВСУ, поймали на Урале после хулиганской выходки

20 февраля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Полицейские арестовали Ксению за вызывающее поведение в общественном месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Обладательница американского гражданства Ксения Хавана (Карелина), которую задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге за госизмену, попала в поле зрения силовиков из-за мелкого хулиганства — девушка материлась в общественном месте. Об этом URA.RU рассказали в облсуде. «Девушка в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе. Прибытие полицейских только раззадорило женщину — она не реагировала на их законные требования и оказала сопротивление при задержании. Применяла силу, хваталась за одежду. 29 января ее признали виновной, ей дали административный арест на 14 суток по статье „Хулиганство“. Она вину свою не признала. А уже 30 января она подала жалобу на арест в Свердловский областной суд, но ее не удовлетворили», — отметили в суде. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Суд отправил ее под стражу. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком аресте — в отдельном сюжете URA.RU.

Обладательница американского гражданства Ксения Хавана (Карелина), которую задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге за госизмену, попала в поле зрения силовиков из-за мелкого хулиганства — девушка материлась в общественном месте. Об этом URA.RU рассказали в облсуде. «Девушка в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе. Прибытие полицейских только раззадорило женщину — она не реагировала на их законные требования и оказала сопротивление при задержании. Применяла силу, хваталась за одежду. 29 января ее признали виновной, ей дали административный арест на 14 суток по статье „Хулиганство“. Она вину свою не признала. А уже 30 января она подала жалобу на арест в Свердловский областной суд, но ее не удовлетворили», — отметили в суде. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Суд отправил ее под стражу. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком аресте — в отдельном сюжете URA.RU.