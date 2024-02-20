Сын Александра Сырского поддержал Россию на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сын главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции, а также о желании получить российское гражданство. Видео с его участием опубликовал австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России.
«Слава России», — сказал Иван Сырский в видео, на кадрах которого находился и Бойков. Запись опубликовали в telegram-канале журналиста Владимира Соловьева. Иван также рассказал, что планирует получить российское гражданство.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.