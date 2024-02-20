Сын Сырского Иван поддержал Россию в спецоперации на Украине. Видео

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сын Александра Сырского поддержал Россию на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сын главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции, а также о желании получить российское гражданство. Видео с его участием опубликовал австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России.

«Слава России», — сказал Иван Сырский в видео, на кадрах которого находился и Бойков. Запись опубликовали в telegram-канале журналиста Владимира Соловьева. Иван также рассказал, что планирует получить российское гражданство.

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Сын главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский заявил о поддержке специальной военной операции, а также о желании получить российское гражданство. Видео с его участием опубликовал австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России. «Слава России», — сказал Иван Сырский в видео, на кадрах которого находился и Бойков. Запись опубликовали в telegram-канале журналиста Владимира Соловьева. Иван также рассказал, что планирует получить российское гражданство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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