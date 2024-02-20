Где в ХМАО запретят курить и какие штрафы грозят нарушителям

Дума ХМАО 21 февраля 2024 года утвердит запрет на курение возле подъездов, парков и других общественных местах. URA.RU рассказывает, где в регионе будет запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям.
Под запретом не только сигареты
Постановлением от 28 декабря 2023 года в ХМАО в ряде общественных мест запрещено курить не только сигареты. Под запрет также попадает никотиносодержащая продукция и кальяны.
Где запрещено курить
Под запрет попадут места массовых мероприятий, остановки общественного транспорта, лифты, общежития, парки, скверы, набережные, парковки, подземные и надземные пешеходные переходы, подъезды жилых домов. Возле подъездов также будет запрещено курить в пределах 15 метров.
Как будут выявлять и наказывать нарушителей
К выявлению нарушителей власти ХМАО хотят привлечь соседей, а должностных лиц органов местного самоуправления планируют наделить полномочиями по административному наказанию.
«Порядок такой. Гражданин курит, ему соседи сделали замечание, а он не обращает внимания. Его фотографируют, отправляют материал вместе с заявлением в администрацию. Устанавливается личность [курильщика], составляется протокол об административных правонарушениях», — рассказал директор департамента региональной безопасности ХМАО Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО.
По согласованию с МВД оперативные группы при выезде будут также собирать материалы о нарушителях и передавать в администрацию. Штрафы за курение в неположенных местах будут варьироваться от 500 до 1500 рублей. За первый составленный протокол гражданин может отделаться предупреждением, за второй — штраф в 500 рублей, за третий — 1000 рублей, а затем 1500 рублей за каждое привлечение к ответственности.
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