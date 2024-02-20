Где в ХМАО запретят курить и какие штрафы грозят нарушителям

В ХМАО курящих в запрещенных местах будут штрафовать на 1500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, курение, не курить, табличка
Нарушителям грозит до 1500 рублей штрафа Фото:

Дума ХМАО 21 февраля 2024 года утвердит запрет на курение возле подъездов, парков и других общественных местах. URA.RU рассказывает, где в регионе будет запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям.

Под запретом не только сигареты

Постановлением от 28 декабря 2023 года в ХМАО в ряде общественных мест запрещено курить не только сигареты. Под запрет также попадает никотиносодержащая продукция и кальяны.

Где запрещено курить

Под запрет попадут места массовых мероприятий, остановки общественного транспорта, лифты, общежития, парки, скверы, набережные, парковки, подземные и надземные пешеходные переходы, подъезды жилых домов. Возле подъездов также будет запрещено курить в пределах 15 метров.

Как будут выявлять и наказывать нарушителей

К выявлению нарушителей власти ХМАО хотят привлечь соседей, а должностных лиц органов местного самоуправления планируют наделить полномочиями по административному наказанию.

«Порядок такой. Гражданин курит, ему соседи сделали замечание, а он не обращает внимания. Его фотографируют, отправляют материал вместе с заявлением в администрацию. Устанавливается личность [курильщика], составляется протокол об административных правонарушениях», — рассказал директор департамента региональной безопасности ХМАО Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО.

По согласованию с МВД оперативные группы при выезде будут также собирать материалы о нарушителях и передавать в администрацию. Штрафы за курение в неположенных местах будут варьироваться от 500 до 1500 рублей. За первый составленный протокол гражданин может отделаться предупреждением, за второй — штраф в 500 рублей, за третий — 1000 рублей, а затем 1500 рублей за каждое привлечение к ответственности.

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Дума ХМАО 21 февраля 2024 года утвердит запрет на курение возле подъездов, парков и других общественных местах. URA.RU рассказывает, где в регионе будет запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям. Постановлением от 28 декабря 2023 года в ХМАО в ряде общественных мест запрещено курить не только сигареты. Под запрет также попадает никотиносодержащая продукция и кальяны. Под запрет попадут места массовых мероприятий, остановки общественного транспорта, лифты, общежития, парки, скверы, набережные, парковки, подземные и надземные пешеходные переходы, подъезды жилых домов. Возле подъездов также будет запрещено курить в пределах 15 метров. К выявлению нарушителей власти ХМАО хотят привлечь соседей, а должностных лиц органов местного самоуправления планируют наделить полномочиями по административному наказанию. «Порядок такой. Гражданин курит, ему соседи сделали замечание, а он не обращает внимания. Его фотографируют, отправляют материал вместе с заявлением в администрацию. Устанавливается личность [курильщика], составляется протокол об административных правонарушениях», — рассказал директор департамента региональной безопасности ХМАО Алексей Золотухин на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе ХМАО. По согласованию с МВД оперативные группы при выезде будут также собирать материалы о нарушителях и передавать в администрацию. Штрафы за курение в неположенных местах будут варьироваться от 500 до 1500 рублей. За первый составленный протокол гражданин может отделаться предупреждением, за второй — штраф в 500 рублей, за третий — 1000 рублей, а затем 1500 рублей за каждое привлечение к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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