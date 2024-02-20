Челябинцы начали распродавать коттеджи и садовые участки с домиком

В Челябинске начали активно продавать загородную недвижимость. Число выставленных на продажу коттеджей и садовых участков с домиком в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) выросло на 20%. При этом дачи подрожали в среднем на 10%, сообщила URA.RU 20 февраля президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.
«Челябинцы с середины февраля 2024 года начали активно выставлять на продажу коттеджи и дачи в садовых товариществах. Объем предложений о продаже садовых домиков вырос на 20%. В тоже время сами дачи в среднем подорожали на 10%», — рассказала Шатрукова.
По словам президента гильдии риелторов, несмотря на то, что в городе стало продаваться больше коттеджей и дач, а спрос на них вырос в два раза, продаются они пока не так часто. Дело в том, что для покупки дач их необходимо хорошо рассмотреть, а для этого нужно, чтобы сошел снег. На данный момент собственники данных объектов недвижимости выставили объекты и присматриваются к покупателям.
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