Челябинцы начали распродавать коттеджи и садовые участки с домиком

В Челябинске число выставленных на продажу дач выросло на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, коттедж, дача, загородный дом, поселок, село
Выставлять на продажу дачные участки челябинцы начали с середины февраля Фото:

В Челябинске начали активно продавать загородную недвижимость. Число выставленных на продажу коттеджей и садовых участков с домиком в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) выросло на 20%. При этом дачи подрожали в среднем на 10%, сообщила URA.RU 20 февраля президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.

«Челябинцы с середины февраля 2024 года начали активно выставлять на продажу коттеджи и дачи в садовых товариществах. Объем предложений о продаже садовых домиков вырос на 20%. В тоже время сами дачи в среднем подорожали на 10%», — рассказала Шатрукова.

По словам президента гильдии риелторов, несмотря на то, что в городе стало продаваться больше коттеджей и дач, а спрос на них вырос в два раза, продаются они пока не так часто. Дело в том, что для покупки дач их необходимо хорошо рассмотреть, а для этого нужно, чтобы сошел снег. На данный момент собственники данных объектов недвижимости выставили объекты и присматриваются к покупателям.

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В Челябинске начали активно продавать загородную недвижимость. Число выставленных на продажу коттеджей и садовых участков с домиком в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) выросло на 20%. При этом дачи подрожали в среднем на 10%, сообщила URA.RU 20 февраля президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. «Челябинцы с середины февраля 2024 года начали активно выставлять на продажу коттеджи и дачи в садовых товариществах. Объем предложений о продаже садовых домиков вырос на 20%. В тоже время сами дачи в среднем подорожали на 10%», — рассказала Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов, несмотря на то, что в городе стало продаваться больше коттеджей и дач, а спрос на них вырос в два раза, продаются они пока не так часто. Дело в том, что для покупки дач их необходимо хорошо рассмотреть, а для этого нужно, чтобы сошел снег. На данный момент собственники данных объектов недвижимости выставили объекты и присматриваются к покупателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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