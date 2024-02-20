Какие судимости имеют свердловчане, обвиненные в убийстве боксера

Свердловчане, обвиненные в убийстве боксера в клубе, имеют судимости

20 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Скоро суд вынесет приговор обвиняемым в убийстве спортсмена (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера Свердловчане Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, обвиненные в убийстве боксера Александра Максимова в клубе Joy в Каменске-Уральском, на двоих уже имеют три судимости. По данным URA.RU, проблемы с законом у мужчин начались с 2010 года. В марте 2010-го Бабушкин получил срок за кражу, совершенную группой лиц (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В начале 2013-го еще один — за незаконное проникновение в чужое жилище (ч.1 ст. 139 УК РФ). Его товарищ Мальцев в 2010 был приговорен к 180 часам исправительных работ за дачу ложных показаний в суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Максимов был убит ночью 12 августа 2023 года. По неофициальной версии, спортсмен поругался с Бабушкиным и Мальцевым в заведении. После этого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в Максимова. В клубе с боксером был его друг — Владимир Нечаев. Он пытался заступиться за товарища, но в него также выстрелили. Мужчина остался жив. После этого полицейские задержали и отправили обвиняемых под стражу. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Свердловчане Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, обвиненные в убийстве боксера Александра Максимова в клубе Joy в Каменске-Уральском, на двоих уже имеют три судимости. По данным URA.RU, проблемы с законом у мужчин начались с 2010 года. В марте 2010-го Бабушкин получил срок за кражу, совершенную группой лиц (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В начале 2013-го еще один — за незаконное проникновение в чужое жилище (ч.1 ст. 139 УК РФ). Его товарищ Мальцев в 2010 был приговорен к 180 часам исправительных работ за дачу ложных показаний в суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Максимов был убит ночью 12 августа 2023 года. По неофициальной версии, спортсмен поругался с Бабушкиным и Мальцевым в заведении. После этого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в Максимова. В клубе с боксером был его друг — Владимир Нечаев. Он пытался заступиться за товарища, но в него также выстрелили. Мужчина остался жив. После этого полицейские задержали и отправили обвиняемых под стражу. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.