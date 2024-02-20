Армия и оружие Пушилин сообщил о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке 21 февраля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 + Пушилин: большинство мирных жителей перевезли из Авдеевки в ПВР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Авдеевке, освобожденной на днях российским подразделением группировки войск «Центр», до сих пор остается гражданское население, которое нуждается в помощи. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «В самой Авдеевке еще остается много работы в рамках разминирования, в рамках оказания необходимой помощи жителям, которые там находятся», — рассказал Пушилин в эфире Первого канала. По его словам, много людей российские военнослужащие уже вывели, однако часть еще остается в Авдеевке. Сейчас многие эвакуированные жители Авдеевки находятся в пунктах временного размещения. В самом же городе необходимо провести большую работу по разминированию. Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку. Отходя, Вооруженные силы Украины провели плотное минирование в районе Авдеевки, сообщало МК.RU. При этом при минировании украинские военные применяли как вооружение советского производства, так и образцы из НАТО. В Авдеевке, освобожденной на днях российским подразделением группировки войск «Центр», до сих пор остается гражданское население, которое нуждается в помощи. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «В самой Авдеевке еще остается много работы в рамках разминирования, в рамках оказания необходимой помощи жителям, которые там находятся», — рассказал Пушилин в эфире Первого канала. По его словам, много людей российские военнослужащие уже вывели, однако часть еще остается в Авдеевке. Сейчас многие эвакуированные жители Авдеевки находятся в пунктах временного размещения. В самом же городе необходимо провести большую работу по разминированию. Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку. Отходя, Вооруженные силы Украины провели плотное минирование в районе Авдеевки, сообщало МК.RU. При этом при минировании украинские военные применяли как вооружение советского производства, так и образцы из НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям