20 февраля 2024

Пушилин сообщил о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Пушилин: большинство мирных жителей перевезли из Авдеевки в ПВР Фото:
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В Авдеевке, освобожденной на днях российским подразделением группировки войск «Центр», до сих пор остается гражданское население, которое нуждается в помощи. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В самой Авдеевке еще остается много работы в рамках разминирования, в рамках оказания необходимой помощи жителям, которые там находятся», — рассказал Пушилин в эфире Первого канала. По его словам, много людей российские военнослужащие уже вывели, однако часть еще остается в Авдеевке.

Сейчас многие эвакуированные жители Авдеевки находятся в пунктах временного размещения. В самом же городе необходимо провести большую работу по разминированию.

Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку. Отходя, Вооруженные силы Украины провели плотное минирование в районе Авдеевки, сообщало МК.RU. При этом при минировании украинские военные применяли как вооружение советского производства, так и образцы из НАТО.

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В Авдеевке, освобожденной на днях российским подразделением группировки войск «Центр», до сих пор остается гражданское население, которое нуждается в помощи. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «В самой Авдеевке еще остается много работы в рамках разминирования, в рамках оказания необходимой помощи жителям, которые там находятся», — рассказал Пушилин в эфире Первого канала. По его словам, много людей российские военнослужащие уже вывели, однако часть еще остается в Авдеевке. Сейчас многие эвакуированные жители Авдеевки находятся в пунктах временного размещения. В самом же городе необходимо провести большую работу по разминированию. Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку. Отходя, Вооруженные силы Украины провели плотное минирование в районе Авдеевки, сообщало МК.RU. При этом при минировании украинские военные применяли как вооружение советского производства, так и образцы из НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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