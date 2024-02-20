США продлили разрешение на сделки с импортом морепродуктов из РФ

21 февраля 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Разрешение на импорт продлили до 31 мая 2024 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Соединенные Штаты Америки продлили разрешение на ввоз импорта морепродуктов из России. Это следует из генеральной лицензии, выданной министерством финансов США. «Сделки которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в Соединенные Штаты производных морепродуктов, которые были погружены на судно в порту погрузки до… 20 февраля 2024 года в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 22 декабря 2023 года», — Приводит ТАСС выдержку из генеральной лицензии на поставку морепродуктов. Там указано, что разрешение на импорт продляется до 31 мая 2024 года. В США из России импортируют лосося, треску, минтая и краба, а также другие продукции, полученной при их обработке. Предыдущая версия выданной лицензии заканчивается 21 февраля 2024 года. В случае введения запрета на импорт российской рыбы на рынок США американские потребители могут остаться без части привычной полки, рассказывало МК .RU позицию президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева. Он пояснил, что США сократили вылов рыбы и закупают ее у России вынуждено.

Соединенные Штаты Америки продлили разрешение на ввоз импорта морепродуктов из России. Это следует из генеральной лицензии, выданной министерством финансов США. «Сделки которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в Соединенные Штаты производных морепродуктов, которые были погружены на судно в порту погрузки до… 20 февраля 2024 года в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 22 декабря 2023 года», — Приводит ТАСС выдержку из генеральной лицензии на поставку морепродуктов. Там указано, что разрешение на импорт продляется до 31 мая 2024 года. В США из России импортируют лосося, треску, минтая и краба, а также другие продукции, полученной при их обработке. Предыдущая версия выданной лицензии заканчивается 21 февраля 2024 года. В случае введения запрета на импорт российской рыбы на рынок США американские потребители могут остаться без части привычной полки, рассказывало МК.RU позицию президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева. Он пояснил, что США сократили вылов рыбы и закупают ее у России вынуждено.