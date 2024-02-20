Политика Мадуро заявил о планах посетить Москву после выборов президента РФ 21 февраля 2024 в 02:57 Размер текста - 17 + Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать в Москву после выборов президента РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву», — заявил Мадуро. Его слова передает ТАСС. В беседе с Лавровым он также отметил, что Каракас поддерживает РФ в борьбе с нацизмом. Глава российского МИД заявил, что Россия будет рада принять его у себя. Сергей Лавров находится в Каракасе с рабочих визитом. Он провел переговоры с Мадуро и принял участие в открытии памятника русскому поэту Александру Пушкину. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать в Москву после выборов президента РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву», — заявил Мадуро. Его слова передает ТАСС. В беседе с Лавровым он также отметил, что Каракас поддерживает РФ в борьбе с нацизмом. Глава российского МИД заявил, что Россия будет рада принять его у себя. Сергей Лавров находится в Каракасе с рабочих визитом. Он провел переговоры с Мадуро и принял участие в открытии памятника русскому поэту Александру Пушкину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям