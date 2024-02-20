Мадуро заявил о планах посетить Москву после выборов президента РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать в Москву после выборов президента РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву», — заявил Мадуро. Его слова передает ТАСС. В беседе с Лавровым он также отметил, что Каракас поддерживает РФ в борьбе с нацизмом. Глава российского МИД заявил, что Россия будет рада принять его у себя.
Сергей Лавров находится в Каракасе с рабочих визитом. Он провел переговоры с Мадуро и принял участие в открытии памятника русскому поэту Александру Пушкину.
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