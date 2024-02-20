20 февраля 2024

Многодетным семьям хотят предоставить льготу на оплату обучения детей в вузах

Госдума рассмотрит закон о льготах на оплату обучения детей из многодетных семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная мера господдержки нацелена на родителям, воспитывающих троих и более детей Фото:

Детям, воспитывающимся в многодетных семьях, хотят дать 50-процентную льготу на оплату обучения в высших учебных заведениях РФ. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Госдуму фракцией ЛДПР.

«Предлагается предоставить право на квоту семьям с тремя и более детьми на обучение подростков в вузах по программам бакалавриата и специалитета в размере 50% от суммы оплаты при условии успешного прохождения вступительных испытаний», — указано в пояснительной записке, передают «Известия». В настоящий момент вузы такой вид поддержки сами не предоставляют, подчеркивают авторы инициативы.

В конце января этого года в России задумались о создании единого реестра многодетных, где будут учтены все граждане, которые имеют право на господдержку. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о закреплении на федеральном уровне статуса многодетных семей и мер поддержки для них. На форуме агентства стратегических инициатив он пообещал пересмотреть норму закона, которая требует, чтобы третий ребенок был рожден после 1 января.

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Детям, воспитывающимся в многодетных семьях, хотят дать 50-процентную льготу на оплату обучения в высших учебных заведениях РФ. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Госдуму фракцией ЛДПР. «Предлагается предоставить право на квоту семьям с тремя и более детьми на обучение подростков в вузах по программам бакалавриата и специалитета в размере 50% от суммы оплаты при условии успешного прохождения вступительных испытаний», — указано в пояснительной записке, передают «Известия». В настоящий момент вузы такой вид поддержки сами не предоставляют, подчеркивают авторы инициативы. В конце января этого года в России задумались о создании единого реестра многодетных, где будут учтены все граждане, которые имеют право на господдержку. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о закреплении на федеральном уровне статуса многодетных семей и мер поддержки для них. На форуме агентства стратегических инициатив он пообещал пересмотреть норму закона, которая требует, чтобы третий ребенок был рожден после 1 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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