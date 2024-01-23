В России создадут единый реестр многодетных семей

Депутат Госдумы Буцкая: многодетные семьи получат специальные удостоверения

23 января 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Многодетной семья будет считаться, если в ней воспитывается трое детей, отметила Татьяна Буцкая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России создадут единый реестр многодетных семей: в нем были учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Новость по теме Путин подписал указ об едином статусе многодетной семьи Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о закреплении в стране федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них. Раньше в России действовал только региональный статус. «У нас теперь будет единое удостоверение многодетной семьи во всей России. Единый регистр многодетных семей. Будут тем самым все посчитаны, будет понятно, кто имеет право на меры поддержки. Вероятно, что реестр появится на „Госуслугах“. Сейчас это задача правительства — все организовать. Создать реестр, единое удостоверение. Так что сейчас будем все вместе реализовывать пункты указа президента», — объяснила Татьяна Буцкая. Какая семья в России будет считаться многодетной По словам депутата Госдумы, семьи с тремя и более детьми будут в стране носить статут многодетных. «В указе президента прописано, как будет статус определяться. Это наличие троих детей, по возрасту старшего ребенка, пока ему не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится в высшем учебном заведении. Для родителей статус „многодетные“ остается постоянным», — подчеркнула Буцкая. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что мерами поддержки многодетная семья будет пользоваться до достижения детьми определенного возраста. «Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. Но пользоваться мерами поддержки семья сможет только до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста либо 23 лет, если он учится очно в высшем учебном заведении», — уточнила она. Какие меры поддержки получат многодетные семьи Первый зампред комитета по вопросам семьи перечислила, какая поддержка будет оказываться многодетным семьям. «У мамы троих детей есть возможность раньше выйти на пенсию. У многодетных родителей есть льготы по трудовому законодательству, есть возможность повышения квалификации, переобучения. У них будет возможность в приоритетном порядке получать социальные контракты, помощь при создании семейного бизнеса. Все это прописано в указе президента. Также предусмотрены бесплатные лекарства для детей до шести лет, внеочередное поступление в детский сад, бесплатное питание в школе и в профтехучилище, бесплатный проезд до школы и обратно, бесплатная школьная форма, спортивная форма, скидка на ЖКХ. Плюс все федеральные и региональные меры поддержки будут подтягиваться под те критерии, которые указаны в этом указе», — добавила Буцкая. При этом парламентарий отметила, что, возможно, многодетные семьи также получат единые банковские карты для оплаты покупок в магазинах. «Нам сейчас необходимо провести работу с различными торговыми точками, чтобы и там была преференция для многодетных семей. Возможно, отдельные банковские карточки для них будут сделаны, чтобы совершать покупки в магазине», — заявила она. Что изменит федеральный статус «многодетная семья» Новость по теме Депутат Госдумы предложил платить зарплату мамам-домохозяйкам Собеседник агентства объяснила, что региональный статус «многодетная семья» ранее лишал возможности принимать единые законы по этой категории граждан по всей стране. «Мы не могли принимать никакие законы для всех многодетных семей по России. Потому что у нас не было такого понятия „многодетная семья“. Сейчас, прописывая те или иные меры поддержки, мы можем написать в федеральном законе, что это полагается многодетным семьям. Соответственно, все многодетные семьи, вне зависимости от того, в каком регионе они живут, будут иметь право на поддержку», — рассказала Буцкая. По словам Стенякиной, ранее субъекты РФ определяли, какие семьи могут называться многодетными. «Не было единого подхода в определении многодетной семьи на уровне всего государства. Каждый регион принимал решение сам. Что такое многодетная семья, сколько там детей? Где-то четыре ребенка, где-то три. Например, семьи, которые проживали в одном регионе и приезжали на каникулы или в отпуск в другой регион, не могли пользоваться местными льготами. Например, направились они из Ростовской области в Москву, решили посетить какой-нибудь театр или музей. Семья, проживающая в столице РФ и имеющая удостоверение многодетной семьи, может приобретать билеты со скидкой или получать льготные и бесплатные. А приехавшая из другого региона — уже нет. Конечно же, это абсолютно несправедливо», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России создадут единый реестр многодетных семей: в нем были учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о закреплении в стране федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них. Раньше в России действовал только региональный статус. «У нас теперь будет единое удостоверение многодетной семьи во всей России. Единый регистр многодетных семей. Будут тем самым все посчитаны, будет понятно, кто имеет право на меры поддержки. Вероятно, что реестр появится на „Госуслугах“. Сейчас это задача правительства — все организовать. Создать реестр, единое удостоверение. Так что сейчас будем все вместе реализовывать пункты указа президента», — объяснила Татьяна Буцкая. По словам депутата Госдумы, семьи с тремя и более детьми будут в стране носить статут многодетных. «В указе президента прописано, как будет статус определяться. Это наличие троих детей, по возрасту старшего ребенка, пока ему не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится в высшем учебном заведении. Для родителей статус „многодетные“ остается постоянным», — подчеркнула Буцкая. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что мерами поддержки многодетная семья будет пользоваться до достижения детьми определенного возраста. Первый зампред комитета по вопросам семьи перечислила, какая поддержка будет оказываться многодетным семьям. «У мамы троих детей есть возможность раньше выйти на пенсию. У многодетных родителей есть льготы по трудовому законодательству, есть возможность повышения квалификации, переобучения. У них будет возможность в приоритетном порядке получать социальные контракты, помощь при создании семейного бизнеса. Все это прописано в указе президента. Также предусмотрены бесплатные лекарства для детей до шести лет, внеочередное поступление в детский сад, бесплатное питание в школе и в профтехучилище, бесплатный проезд до школы и обратно, бесплатная школьная форма, спортивная форма, скидка на ЖКХ. Плюс все федеральные и региональные меры поддержки будут подтягиваться под те критерии, которые указаны в этом указе», — добавила Буцкая. При этом парламентарий отметила, что, возможно, многодетные семьи также получат единые банковские карты для оплаты покупок в магазинах. Собеседник агентства объяснила, что региональный статус «многодетная семья» ранее лишал возможности принимать единые законы по этой категории граждан по всей стране. «Мы не могли принимать никакие законы для всех многодетных семей по России. Потому что у нас не было такого понятия „многодетная семья“. Сейчас, прописывая те или иные меры поддержки, мы можем написать в федеральном законе, что это полагается многодетным семьям. Соответственно, все многодетные семьи, вне зависимости от того, в каком регионе они живут, будут иметь право на поддержку», — рассказала Буцкая. По словам Стенякиной, ранее субъекты РФ определяли, какие семьи могут называться многодетными. «Не было единого подхода в определении многодетной семьи на уровне всего государства. Каждый регион принимал решение сам. Что такое многодетная семья, сколько там детей? Где-то четыре ребенка, где-то три. Например, семьи, которые проживали в одном регионе и приезжали на каникулы или в отпуск в другой регион, не могли пользоваться местными льготами. Например, направились они из Ростовской области в Москву, решили посетить какой-нибудь театр или музей. Семья, проживающая в столице РФ и имеющая удостоверение многодетной семьи, может приобретать билеты со скидкой или получать льготные и бесплатные. А приехавшая из другого региона — уже нет. Конечно же, это абсолютно несправедливо», — подытожила она.