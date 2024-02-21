Задержан польский фермер, попросивший Путина «разобраться с Украиной»

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Польского фермера задержала полиция Фото:

Польского фермера, попросившего президента РФ Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем», задержала полиция. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

«Скандальный баннер, фото которого распространилось в Интернете, был немедленно удален. Полиция и прокуратура принимают меры против ее автора, — заявил министр Марчин Кервинский. Его слова передает Gazeta Wyborca.

Фермер стал участником демонстрации против ввоза украинского зерна. Он прикрепил на свой трактор баннер с надписью «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Кроме того, на передней части баннера он закрепил флаг СССР.

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Польского фермера, попросившего президента РФ Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем», задержала полиция. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский. «Скандальный баннер, фото которого распространилось в Интернете, был немедленно удален. Полиция и прокуратура принимают меры против ее автора, — заявил министр Марчин Кервинский. Его слова передает Gazeta Wyborca. Фермер стал участником демонстрации против ввоза украинского зерна. Он прикрепил на свой трактор баннер с надписью «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Кроме того, на передней части баннера он закрепил флаг СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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