Задержан польский фермер, попросивший Путина «разобраться с Украиной»

Польского фермера задержала полиция Фото: Анна Майорова © URA.RU

Польского фермера, попросившего президента РФ Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем», задержала полиция. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

«Скандальный баннер, фото которого распространилось в Интернете, был немедленно удален. Полиция и прокуратура принимают меры против ее автора, — заявил министр Марчин Кервинский. Его слова передает Gazeta Wyborca.

Фермер стал участником демонстрации против ввоза украинского зерна. Он прикрепил на свой трактор баннер с надписью «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Кроме того, на передней части баннера он закрепил флаг СССР.