Польские фермеры призвали Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

21 февраля 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Польский фермер прикрепил к трактору флаг СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину. В нем он просит лидера РФ «разобраться с Украиной и Брюсселем». Об этом сообщила газета Wyborcza. «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», — слова из баннера передает Wyborcza. Помимо того, на передней части трактора был закреплен флаг СССР. По данным газеты, фермеру будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя». Глава министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подтвердил действия в отношении гражданина. Он отметил, что согласия с «такими преступными действиями» не будет. Пост с фотографией был удален. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Портал Magazyn Rolniczy сообщил, что фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы, передает MK.RU . Там добавили, что собравшиеся скандируют: «Довольно нелегальных поставок с Украины». Сейчас сразу в нескольких частях Польши проходят массовые акции протеста фермеров, в том числе и на погранпереходах с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину. В нем он просит лидера РФ «разобраться с Украиной и Брюсселем». Об этом сообщила газета Wyborcza. «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», — слова из баннера передает Wyborcza. Помимо того, на передней части трактора был закреплен флаг СССР. По данным газеты, фермеру будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя». Глава министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подтвердил действия в отношении гражданина. Он отметил, что согласия с «такими преступными действиями» не будет. Пост с фотографией был удален. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Портал Magazyn Rolniczy сообщил, что фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы, передает MK.RU. Там добавили, что собравшиеся скандируют: «Довольно нелегальных поставок с Украины». Сейчас сразу в нескольких частях Польши проходят массовые акции протеста фермеров, в том числе и на погранпереходах с Украиной.