20 февраля 2024

Польские фермеры призвали Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
Польский фермер прикрепил  к трактору флаг СССР Фото:

Польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину. В нем он просит лидера РФ «разобраться с Украиной и Брюсселем». Об этом сообщила газета Wyborcza.

«Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», — слова из баннера передает Wyborcza. Помимо того, на передней части трактора был закреплен флаг СССР.

По данным газеты, фермеру будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя». Глава министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подтвердил действия в отношении гражданина. Он отметил, что согласия с «такими преступными действиями» не будет. Пост с фотографией был удален.

Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Портал Magazyn Rolniczy сообщил, что фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы, передает MK.RU. Там добавили, что собравшиеся скандируют: «Довольно нелегальных поставок с Украины». Сейчас сразу в нескольких частях Польши проходят массовые акции протеста фермеров, в том числе и на погранпереходах с Украиной.

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Польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину. В нем он просит лидера РФ «разобраться с Украиной и Брюсселем». Об этом сообщила газета Wyborcza. «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», — слова из баннера передает Wyborcza. Помимо того, на передней части трактора был закреплен флаг СССР. По данным газеты, фермеру будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя». Глава министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подтвердил действия в отношении гражданина. Он отметил, что согласия с «такими преступными действиями» не будет. Пост с фотографией был удален. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Портал Magazyn Rolniczy сообщил, что фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы, передает MK.RU. Там добавили, что собравшиеся скандируют: «Довольно нелегальных поставок с Украины». Сейчас сразу в нескольких частях Польши проходят массовые акции протеста фермеров, в том числе и на погранпереходах с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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