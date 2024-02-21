В ВСУ заявили о тестировании беспилотников с искусственным интеллектом

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Украина испытывает беспилотники с ИИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины стала тестировать британские дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский.

«Такие попытки есть, системы ИИ есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь — применение этих дронов именно на фронте», — заявил Вадим Сухаревский, его слова приводит украинское издание «Общественное».

В день освобождения Авдеевки, 17 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и США хотят предоставить ВСУ беспилотники с ИИ. Точные сроки не раскрывались, речь шла о месяцах, передает «Ридус».

Сейчас в мире идет гонка применения ИИ в военной сфере. Об этом летом URA.RU рассказывал эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. Он отмечал, что технология может быть внедрена не только в дроны, но и в ракеты. Армия России уже давно использует искусственный интеллект в зоне СВО.

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Армия Украины стала тестировать британские дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский. «Такие попытки есть, системы ИИ есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь — применение этих дронов именно на фронте», — заявил Вадим Сухаревский, его слова приводит украинское издание «Общественное». В день освобождения Авдеевки, 17 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и США хотят предоставить ВСУ беспилотники с ИИ. Точные сроки не раскрывались, речь шла о месяцах, передает «Ридус». Сейчас в мире идет гонка применения ИИ в военной сфере. Об этом летом URA.RU рассказывал эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. Он отмечал, что технология может быть внедрена не только в дроны, но и в ракеты. Армия России уже давно использует искусственный интеллект в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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