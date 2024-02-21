В ВСУ заявили о тестировании беспилотников с искусственным интеллектом

21 февраля 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Украина испытывает беспилотники с ИИ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины стала тестировать британские дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский. «Такие попытки есть, системы ИИ есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь — применение этих дронов именно на фронте», — заявил Вадим Сухаревский, его слова приводит украинское издание «Общественное». В день освобождения Авдеевки, 17 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и США хотят предоставить ВСУ беспилотники с ИИ. Точные сроки не раскрывались, речь шла о месяцах, передает «Ридус». Сейчас в мире идет гонка применения ИИ в военной сфере. Об этом летом URA.RU рассказывал эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. Он отмечал, что технология может быть внедрена не только в дроны, но и в ракеты. Армия России уже давно использует искусственный интеллект в зоне СВО.

Армия Украины стала тестировать британские дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский. «Такие попытки есть, системы ИИ есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь — применение этих дронов именно на фронте», — заявил Вадим Сухаревский, его слова приводит украинское издание «Общественное». В день освобождения Авдеевки, 17 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и США хотят предоставить ВСУ беспилотники с ИИ. Точные сроки не раскрывались, речь шла о месяцах, передает «Ридус». Сейчас в мире идет гонка применения ИИ в военной сфере. Об этом летом URA.RU рассказывал эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. Он отмечал, что технология может быть внедрена не только в дроны, но и в ракеты. Армия России уже давно использует искусственный интеллект в зоне СВО.