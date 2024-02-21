В ВСУ заявили о тестировании беспилотников с искусственным интеллектом

Армия Украины стала тестировать британские дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил заместитель главнокомандующего украинской армией Вадим Сухаревский.
«Такие попытки есть, системы ИИ есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь — применение этих дронов именно на фронте», — заявил Вадим Сухаревский, его слова приводит украинское издание «Общественное».
В день освобождения Авдеевки, 17 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и США хотят предоставить ВСУ беспилотники с ИИ. Точные сроки не раскрывались, речь шла о месяцах, передает «Ридус».
Сейчас в мире идет гонка применения ИИ в военной сфере. Об этом летом URA.RU рассказывал эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. Он отмечал, что технология может быть внедрена не только в дроны, но и в ракеты. Армия России уже давно использует искусственный интеллект в зоне СВО.
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