20 февраля 2024

В Тюменской области потеплеет до 0 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лёд и сосульки. Тюмень
После холодов в Тюменской области ожидается резкое потепление Фото:

В понедельник, 26 февраля, температура воздуха на территории Тюменской области поднимется с -11 до 0 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что потепление также ожидается в период с 23 по 24 февраля.

«В ночь с 22 на 23 февраля температура воздуха в Тюменской области опустится до -22 градусов. Днем потеплеет до -8. В ночное время 24 февраля похолодает до -18 градусов. В Днем воздух прогреется до -7. 26 февраля на территории региона потеплеет до 0 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo.

Ранее агентство писало о том, что в период с 18 по 22 февраля в Тюменской области прогнозируется аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится до -36 градусов.

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В понедельник, 26 февраля, температура воздуха на территории Тюменской области поднимется с -11 до 0 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что потепление также ожидается в период с 23 по 24 февраля. «В ночь с 22 на 23 февраля температура воздуха в Тюменской области опустится до -22 градусов. Днем потеплеет до -8. В ночное время 24 февраля похолодает до -18 градусов. В Днем воздух прогреется до -7. 26 февраля на территории региона потеплеет до 0 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo. Ранее агентство писало о том, что в период с 18 по 22 февраля в Тюменской области прогнозируется аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится до -36 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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