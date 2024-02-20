В Тюменской области потеплеет до 0 градусов

После холодов в Тюменской области ожидается резкое потепление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В понедельник, 26 февраля, температура воздуха на территории Тюменской области поднимется с -11 до 0 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что потепление также ожидается в период с 23 по 24 февраля.

«В ночь с 22 на 23 февраля температура воздуха в Тюменской области опустится до -22 градусов. Днем потеплеет до -8. В ночное время 24 февраля похолодает до -18 градусов. В Днем воздух прогреется до -7. 26 февраля на территории региона потеплеет до 0 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo.

Ранее агентство писало о том, что в период с 18 по 22 февраля в Тюменской области прогнозируется аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится до -36 градусов.